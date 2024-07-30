TBV ve TÜSİAD iş birliği ile Vodafone Business destekçiliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan dijital devlet uygulamaları yarışması “eTR Ödülleri”nin tanıtım toplantısı 30 Temmuz'da gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - eTürkiye (eTR) Ödülleri; TÜSİAD ve TBV tarafından ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına, bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşüncesiyle 2003 yılında her yıl düzenlenmek üzere başlatıldı.

DÖRT ANA, ÜÇ ÖZEL KATEGORİDE ÖDÜLLER VERİLECEK

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan eTR Ödülleri kapsamında “Ekonomik Etki Ödülü”, “Vatandaş Memnuniyeti Etkisi Ödülü”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi Ödülü”, “Kamu-Girişimci İş Birliği Etkisi Ödülü” olmak üzere dört ana kategorinin yanı sıra “Ana Destekçi Ödülü”, “En İyi Strateji Ödülü” ve “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” olmak üzere üç kategoride de özel ödül sahiplerini bulacak. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren ve sunduğu teknoloji çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayan Vodafone Business'ın da destekçisi olduğu 16'ncı eTR Ödülleri'nde başvurular 1 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

Kamu kurumları ve belediyelerin başvurabileceği yarışma kapsamında, eTR yürütme kurulunca uygun görülen projeler konunun uzmanı bağımsız akademisyenler tarafından etr.org.tr web sitesinde yayınlanan kriterlere göre değerlendirilecek ve finalistler belirlenecek. Sonrasında ise kamuoyuna tanıtılan projeler içinden kazananlar, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve konuyla ilgili otoriteler den oluşan canlı jüri oylamalarıyla belirlenerek ödüllendirilecek.

30 Temmuz tarihinde yapılan 16'ncı eTR ödülleri lansman toplantısıyla başlatılan başvuru süreci iki ay sürecek.

Başvurular sonrasında yaklaşık bir ay sürecek olan ilk değerlendirme sonucunda belirlenecek finalistler ise ekim ayının sonunda yapılacak etkinlikle kamuoyuna duyurulacak.