Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 112 milyon 188 bin 866 TL'lik destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Ödemelere ilişkin detayları paylaşan bakanlık, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 110 milyon 742 bin 366 TL, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyon 446 bin 500 TL olmak üzere toplamda 112 milyon 188 bin 866 TL ödeme çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakanlık, ödemelerin çiftçilere ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diledi.