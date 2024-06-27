Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, sağlık alanında verdiği hizmetlerle gündem oluşturmaya devam ediyor. İstanbul'da hizmete başlayan ilk özel hastaneler arasında yer alan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde sağlık sektöründe çok sayıda öncülük yapılan tedavi yöntemleri dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa Hastanesi örnek bir tedaviye daha öncülük yaptı. Yine bir genç gördüğü tedavi ile sağlığına kavuştu. 2 yaşından beri gördüğü tedaviler sebebiyle çocukluğunu hastanelerde geçiren Endam Küçük, Akranları kreşe ve okullara giderken, oyunlar oynarken Ailesi ve Endam kendisi sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyordu.

Ve işte beklenen o günler geldi Prof. Dr. Barış Malbora’nın uyguladığı tedaviyle Endam, sağlığına kavuştu

Kıbrıs’ta yaşayan 15 yaşındaki Endam Küçük, doğumundan itibaren kanama sorunlarıyla mücadele etti. Kıbrıs ve Türkiye dahil 14 yıl boyunca birçok doktora gitti. Bu dönemde Trombosit Fonksiyon Bozukluğu tespit edildi ve Glanzman Trombastenisi tanısı aldı. Tüm bu yıllar boyunca kanama sorunları nedeniyle aralıklı olarak trombosit alması gerekti. Bu hastalık ile açıklanamayacak ve Akdeniz Anemisi hastalığında olduğu gibi aralıklı olarak kansızlık nedeniyle kırmızı kan nakli olması gerekiyordu. Tüm bunlarla birlikte, yapılan tetkiklerde Akdeniz Anemisi tanısı tespit edilemiyordu. Her şeye rağmen maalesef kalıcı bir iyileşme sağlanamadı.

Endam, 14 yılın sonunda Türkiye’ye gelerek İstanbul’da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’ndeki Kemik İliği Nakil Merkezi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Barış Malbora’ya başvurdu ve anne-baba arasında akrabalık olduğu bilinen hastadan yapılan genetik analiz sonucunda daha önce tanısı konulan Glanzman Trombastenisi’ne ek olarak Konjenital Diseritropoetik Anemi ve Herediter Sferositoz tanılarını aldı. Bu üç hastalığın kesin tedavi yönteminin kemik iliği nakli olması nedeniyle aile içi doku uyumu analizleri yapıldı ve ablası Endam ile tam uyumlu olarak tespit edildi. Endam’ın ablasından yapılan başarılı kemik iliği nakli sonucu, Endam 15 yıldır mücadele ettiği 3 farklı kan hastalığından kurtuldu ve şu an herhangi bir kanama sorunu olmaksızın ve daha önceden aldığı kırmızı kanlara ihtiyaç duymaksızın yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor ve okuluna gidiyor.