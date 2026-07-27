Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'nın Sarayönü ilçesinde tahıl hasadına katılarak arpa tarlasında biçerdöver kullandı. Hasat sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arıkan, çiftçilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı, artan maliyetleri ve iktidarın tarım politikalarını sahadan verilerle eleştirdi.

KONYA (İGFA) - Çiftçilerin yeni hasat dönemine büyük bir karamsarlıkla girdiğini vurgulayan Mahmut Arıkan, açıklamasına şu sözlerle başladı: 'Gönül isterdi ki bu ziyaretimizde çiftçimizin güler yüzünü görelim. Gönül isterdi ki biçerdövere binerken çiftçimizin umutla bindiği günleri görmek isterdik ama maalesef umutla tarlaların biçildiği bir döneme değil, umutsuzlukla geleceğe dair ümitsiz cümlelerin kurulduğu bir güne denk geldik.'

'AVUSTRALYA'DAKİ ÇİFTÇİ EL ÜSTÜNDE, KONYALI ÇİFTÇİ KARAMSAR'

Sorunları gündeme getirmek ve icra makamındakilere Sarayönü ile diğer ilçelerdeki çiftçilerin taleplerini iletmek için sahada olduklarını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı, küresel bir kıyaslama yaptı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin tarımla uğraşanların beklentilerinin benzer olduğunu ifade eden Arıkan, şu değerlendirmede bulundu: 'Buradan binlerce, on binlerce kilometre ötedeki Avustralya'ya da gitsek, Konya'da eli nasırlı çiftçi kardeşimizle de buluşsak akşam başını yastığa koyarken mazotu düşünüyor, gübreyi düşünüyor, ürün fiyatını düşünüyor. Ama sabah uyandığında Avustralya'daki çiftçimiz Avustralyalı yöneticiler tarafından el üzerinde tutulduğunu, sorunlarının giderilmesiyle alakalı devletinin yanında olduğunu görüyor ama Konya'mıza geldiğimizde sabah çiftçimizin daha bir karamsar güne başladığını üzülerek görüyoruz.'

'MALİYET 19-20 LİRA, SATIŞ 16 LİRA'

Açıklanan buğday alım fiyatlarının üreticinin maliyetini karşılamadığını, bizzat tarladaki üreticiyle yaptığı diyalog üzerinden aktaran Saadet Partisi Genel Başkanı, durumu şu sözlerle özetledi: 'Geçtiğimiz günlerde buğday alım fiyatları açıklandı. Hep beraber takip ettik, 16,5 lira açıklandı. Biraz önce biçer kullanırken arkadaşımıza sordum, 'Ne kadar, yaklaşık maliyetiniz ne kadar?' dediğimde, 'Başkanım' dedi, 19 lira, 20 lira aşağısına mal etmemiz mümkün değil' dedi. Peki 16,5 liraya bu fiyat açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi kaç liradan alıyor diye sorduğumuzda, '14 liraya, 14,5 liraya satabilirsek bizden mutlusu yok' dedi. 19 liraya mal ediliyor, 20 liraya mal ediliyor; 16,5 liraya satıldığı günlere maalesef bugünlerde şahitlik ediyoruz.'

'GİRDİ MALİYETLERİ İLE ÜRÜN FİYATI ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR'

Son bir yıl içerisindeki maliyet artışlarına dikkat çeken Arıkan, enflasyonun çiftçi üzerindeki yükünü rakamlarla ortaya koydu: 'Değerli arkadaşlar, son 1 yıl içerisinde gübre fiyatlarındaki artışa baktığımızda %64'lük bir artış görüyoruz. Keza mazot fiyatlarına baktığımızda %41'lik bir artış görüyoruz ama ürün fiyatında sadece %22'lik bir artış var. Bu %22'lik artışın da tam manasıyla uygulanmadığına, ürün üreticisine tam manasıyla rakamların verilmediğine şahitlik ediyoruz.'

'20 YILLIK KANUN UYGULANMIYOR, DESTEK SADECE YÜZDE 0,25'

Yaşanan krizin anlık değil, uzun yıllardır süren tarım politikalarının bir neticesi olduğunu savunan Arıkan, 2006 yılında çıkarılan tarım destekleme yasasını hatırlatarak iktidarı eleştirdi: '2006 yılı içerisinde bugünkü hükümet bir yasa çıkartmıştı. Tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan insanlara destek, %1'lik gayrisafi milli hasıladan %1'den az olmamak üzere bir destek açıklaması yapmıştı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen 2007'de %1 olması gereken destek %0,6 (binde 6) olarak gerçekleşmiş; 2026, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde de sadece %0,25 olarak gerçekleşmiş.'

'KONYA'DA ON BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ SATIŞA ÇIKTI'

Açıklamasını, sistemin sürdürülemez olduğuna vurgu yaparak tamamlayan Arıkan, tarımdan kaçışın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, 'Bu şekilde bu sistemin, bu çiftçinin ayakta kalması mümkün değil. İşte buradayız, Sarayönü'nde on binlerce dönüm arazinin satışa çıktığını görüyoruz. İkinci neslin, evlatların bu' diyerek tarımda yaşanan nesil kopuşuna ve artan arazi satışlarına dikkat çekti.