Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (18) kullandığı kamyonetin çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya (16), sabah hastanede hayatını kaybetti.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ Basketbol Takımı'nın, FIBA ​​Erkekler Avrupa Kupası'nda ağırladığı Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Keravnos'i yaptığı karşılaşmasını izledikten sonra eve dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, yaya kaldığından karşılaşma karşılaşması sırasında Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın 16 SYK 19 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÖNCE KAÇTI SONRA AİLESİYLE TESLİM OLDU

Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya, ambulansla özel tedavi kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Kaza sonrasında kaçan sürücü Şayık, bir süre sonra polise kademeli teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu kaydedilen sürücü, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından öldürülen Şayık, sevk edilen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlike neden şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.

OLAY ANI MOBESE KAMERALARINDA

Kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Zeynep Naz Sarıkaya'nın yanındaki arkadaşı ile yayalara kırmızı ışık yandığı yolda, yolun karşısına çıkmakta zorlandığı, arkadaşının gelen kamyoneti fark etmesiyle kolundan tutup çekmek istediği ancak hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü. Çarpmanın parasıyla metrelerce savrulan Zeynep Naz'ın arkadaşlarının yardıma koşması da görüntülere yansıdı. Kazanın ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Naz Sarıkaya, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıkaya'nın cenazesi, otopsi sonucu Bursa'da verilecek. Soruşturma sürüyor.