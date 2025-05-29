Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ulusal Eğitim İstatistikleri’ni yayımladı. 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezun oranı yüzde 44,9’a ulaşırken, ortalama eğitim süresi 9,5 yıl oldu. Okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 97,8’e yükseldi. Eğitim süresinde en büyük artış Şırnak'ta oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin eğitim istatistiklerini açıkladı. TÜİK verileri, Türkiye’de eğitim seviyesinin son 16 yılda önemli ölçüde yükseldiğini ve OECD ortalamasına yaklaştığını ortaya koydu.

Verilere göre, 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezun oranı 2008’deki yüzde 13,5 seviyesinden 2024’te yüzde 44,9’a çıktı. Kadınlarda bu oran yüzde 12,5’ten yüzde 48,9’a, erkeklerde ise yüzde 14,6’dan yüzde 41,1’e yükseldi. Türkiye, 2022 OECD ortalaması olan yüzde 47,4’e yaklaşarak yüzde 42,9’luk oranla dikkat çekti.

OECD’de en yüksek oran yüzde 69,6 ile Güney Kore’de, en düşük oran yüzde 27,3 ile Meksika’da kaydedildi.

25 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİ

25 yaş ve üzeri nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008’de yüzde 9,8 iken, 2024’te yüzde 25,3’e ulaştı. Ortaöğretim ve üzeri mezun oranı ise yüzde 26,5’ten yüzde 49,4’e yükseldi.

Ortalama eğitim süresi 9,5 yıl olarak hesaplanırken, kadınlarda 8,8 yıl, erkeklerde 10,2 yıl oldu. Ankara, 10,8 yıl ile en yüksek ortalama eğitim süresine sahip il olurken, Ağrı 7,5 yıl ile en düşük il oldu.

EĞİTİM SÜRESİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ ŞIRNAK’TA

2015-2024 yılları arasında ortalama eğitim süresinde en yüksek artış yüzde 51,6 ile Şırnak’ta görüldü. Bu ili yüzde 42,1 ile Hakkari, yüzde 39,9 ile Muş, yüzde 38,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 37,3 ile Bingöl takip etti. En düşük artış ise yüzde 13,7 ile Ankara’da kaydedildi.

OKUMA YAZMA ORANI YÜZDE 97,8’E ULAŞTI

2008’de yüzde 91,8 olan okuma yazma bilen oranı, 2024’te yüzde 97,8’e yükseldi. Kadınlarda bu oran yüzde 86,9’dan yüzde 96,2’ye, erkeklerde yüzde 96,7’den yüzde 99,3’e çıktı.

25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,4’ü, babası yükseköğretim mezunu olanların yüzde 80,3’ü yükseköğretimi tamamladı.

Verilere göre annesi ortaöğretim mezunu olanların yüzde 64,3’ü, babası ortaöğretim mezunu olanların yüzde 55,7’si yükseköğretim mezunu oldu. Ebeveynleri ortaöğretim altı eğitim almış bireylerde bu oranlar yüzde 28,7 ve yüzde 27,4 olarak kaydedildi.