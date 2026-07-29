Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen 7 devlet üniversitesinin öğrencilerine, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da talep etmeleri halinde diğer devlet üniversitelerinde özel öğrenci olarak eğitim görme hakkı tanıdı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin yeni kararlarını açıkladı.

YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından tüm devlet üniversitelerine gönderilen resmi yazıya göre, Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiteleri öğrencileri, talep etmeleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerinde özel öğrenci statüsünde eğitim alabilecek.

Karara göre, özel öğrencilik başvuruları öğrencilerin eğitim almak istedikleri devlet üniversitelerine yapılacak. Başvurular, ilgili üniversitede eşdeğer program ve uygun sınıfın bulunması halinde kabul edilecek.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İÇİN ESNEKLİK

YÖK, uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerde öğrenim gören ve Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze almak zorunda olan öğrenciler için de yeni düzenlemeye gitti.

Buna göre öğrenciler, talepleri halinde bulundukları illerdeki üniversitelerde bu dersi alabilecek ya da yalnızca bu ders kapsamında özel öğrencilik başvurusunda bulunabilecek. Ayrıca üniversiteler, gerekli görmeleri halinde bu süreci yürütmek üzere sorumlu bir birim görevlendirebilecek.

KARAR 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA SINIRLI

YÖK'ün aldığı kararların yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geçerli olduğu belirtilirken, uygulamanın depremden etkilenen öğrencilerin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.