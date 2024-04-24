Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara en büyük armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleşen temsili devir teslim töreninde, makamını geleceğimizin teminatı öğrencilere devretti.

Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, makamını sırasıyla Göktürk Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu 4A sınıfı öğrencisi Özüm Kurtarıcı, 4A sınıfı öğrencisi Cevdet Arapoğlu ve 3D sınıfı öğrencisi Ayaz Kaya’ya temsili olarak devretti.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ÖZMEN’E TEŞEKKÜR EDEREK BAŞARILAR DİLEDİLER

Başkanlık makamına oturan öğrencilerden Özüm Kurtarıcı, kendilerini başkanlık makamına davet eden Başkan Özmen’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Atatürk’ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda burada sizinle konuşmak benim için çok büyük bir onurdur. Sizlere en iyisini diliyorum. Umarım güzel okulumuz Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu için yeni projeler yapıp biz öğrencilerin çok mutlu olmasını sağlarsınız. Sizlere güveniyoruz ve sizin sayenizde daha da mutlu oluyoruz. Bu buluşma benim için çok değerli.”

“EYÜPSULTAN HALKININ İRADESİYLE GELMİŞ OLDUĞUNUZ BU GÖREV SEBEBİYLE SİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Cevdet Arapoğlu ise şöyle konuştu:

“Sayın Başkanım yerel seçimlerde Eyüpsultan halkının iradesiyle gelmiş olduğunuz bu görev sebebiyle sizi tebrik ediyorum. Bugün Atamızın sadece biz Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bu günü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize teşekkür ediyor, saygıyla anıyoruz.

“GELECEĞİMİZ İÇİN SİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Eyüpsultan’da yaşayan ve geleceği şekillendirecek olan biz çocuklar adına eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar bir çok konuda taleplerimizi ve beklentilerimizi paylaşmak istiyorum. Bölgedeki okullarımızın eğitim açısından standartlarının yükseltilmesi, yenilikçi eğitim programlarıyla okullarımızın donatılmasının oldukça önemli olduğunun farkındayız. İlçemizde büyüklerimiz de her konuda eğitim alabilecekleri merkezlerin açılması ilçemizi eğitim açısından farklı bir taşıyacağına inanıyoruz. Kültür ve sanat alanında daha fazla etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesini kişisel gelişimimiz ve dünyayı daha yakından tanıyabilmemiz için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Müze, kütüphane ve sanat galerilerine dana kolay erişim sağlanmasını ve kültürel mirasımızın korunması için gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Her çocuğun spor yapabilmesi için gerekli olanakların sağlanması yaşam kalitemizi artıracaktır. Okullarımızda spor salonlarının ve oyun alanlarının daha donanımlı hale getirilmesini ve okul spor kulüplerine destek verilmesi biz çocukları mutlu edecektir. Başkanım biz çocuklar olarak geleceğimiz için sizden destek bekliyoruz.”

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TEK TEK YERİNE GETİRECEĞİZ”

Başkan Özmen, Cevdet Arapoğlu’nun konuşmasının ardından, “Sayın Başkanım çok ciddi bir manifesto yayınladı. Gerçekten eğitimden sanata, edebiyattan kültüre, spora çok ciddi meseleler dokunmuş. Aslında bu ülkenin ve gençliğinin ihtiyacı olan, 23 Nisan’ın anlamını bu metinde ben aldım ve hissettim. Bizim bütün yatırımımızı elbette çocuklarımıza ve gençlerimize yapmamız lazım. 23 Nisan’da bu manada, 100 yılı aşkın bir süredir bize onu hatırlatan, hiç unutmamamız gereken ama her yıl bunu bize tekrar tekrar hatırlatan çok önemli bir örnek. Bugün sayın Başkanın verdiği notlar, beni, seçilmeden önceki söylediğim notlara götürdü. Başkanımın burada söylediği bir çok şeyi yapma konusunda verdiğim sözlerin bir yansımasını gördüm. Başkanım ben o sözleri vermiştim, burada da onları tekrar gördüm. Sizin bu talimatınız benim için emirdir. Memmuniyetle hepsini tek tek yerine getireceğiz. Okulunuzla ilgili olarak, okulunuzu yerinde göreceğiz, yapmak mümkünse dediğiniz şeyleri hızlıca yapacağız.” dedi.

Bu arada öğrencilerden Özüm Kurtarıcı, Başkan Özmen’e, özel hastanelerin pahalı olduğunu ve herkesin buralarda verilen sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı belirterek devlet hastanesi talebinde bulundu.

Başkan Mithat Bülent Özmen, öğrencinin talebi üzerine, çocuklar için mobil diş hastanesi oluşturacaklarını ayrıca ihtiyaç olan yerlere Aile Sağlığı Merkezleri yapılacağını belirtti. Başkan Özmen ilçede eğitim, kültür ve sanata yatırımlarını artıracaklarını da sözlerine ekledi.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK EDEREK HEDİYELER VERDİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen kendisini ziyarete gelen öğrencilerin bayramını ayrı ayrı kutlayarak bu anlamlı günde yapmış oldukları ziyaret için teşekkür etti.