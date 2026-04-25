Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında rotayı Gebze'ye çevirdi. 'Doğa Kocaeli' mottosuyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, endemik türlerin izinde yaklaşık 10 kilometrelik eşsiz bir parkuru tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin sanayi kimliğinin ötesinde bir 'doğa turizmi destinasyonu' olma potansiyelini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası'nı anlamlı bir doğa yürüyüşüyle taçlandırdı. Gebze'nin Denizli Mahallesi'nden başlayan yürüyüş, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın etkileyici kanyon yapısında sona erdi. Etkinlik, hem doğa tutkunlarını hem de araştırmacıları bir araya getirdi.

ENDEMİK TÜRLER VE BİYOÇEŞİTLİLİK ÖN PLANDAYDI

Yaklaşık 10 kilometrelik parkur, sadece bir yürüyüş rotası değil aynı zamanda ekolojik bir keşif alanı olarak öne çıktı. Katılımcılar, bölgenin zengin bitki örtüsünü yerinde gözlemleme fırsatı buldu. 'Kelebek Orkidesi' ve nadir endemik türlerden 'Çatalca Salebi', yürüyüş boyunca dikkat çeken türler arasında yer aldı.

'DOĞA KOCAELİ' İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik boyunca sürdürülebilir turizm ilkelerine dikkat çekti. Organizasyonda; kırsal ve macera turizminin birleştiği bütüncül rota deneyimi, adrenalin ve doğa huzurunun bir arada sunulması ve çevre bilinci öne çıkan başlıklar oldu. Katılımcılar, Ballıkayalar'ın kireç taşı kayalıkları ve doğal göletleri arasında keyifli ve zorlu bir parkuru tamamladı. Etkinlik süresince 'temiz turizm' anlayışıyla doğanın korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

TURİZM HAFTASI'NA YAKIŞAN FİNAL

Etkinlik, Ballıkayalar'ın yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi genelinde de doğa sporları ve ekoturizm açısından önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Doğa Kocaeli' vizyonuyla doğa turizmi ve ekoturizm alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.