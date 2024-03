Gerçek anket'e saatler kaldı... Haydi Sandık Başına, Özgür iradenle kullan oyunu....

Türkiye'de 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin ardından ilk turda sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ise 28 Mayıs 2023'te gerçekleşmişti

Türkiye'de aradan yaklaşık bir yıl geçmeden Yerel Seçim çalışmaları başladı. Yerel seçim atmosferi, genel seçim trafiğinden daha hızlı bir şekilde sahaya yayıldı.

Yerel seçimde büyükşehirler, partilerin odak noktası oldu.

Hele ki İstanbul vaz geçilmez bir nokta.

Her partinin hedefinde olan İstanbul'da iktidar devletin tüm olanakları kullanarak Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yürüyor...

İktirad elindeki Medya gücü ile haber kanallarında sürekli Ekrem İmamoğlu'na vurup vuruşturuyor.

Malvarlığından, para torbalarından öyle bahsediyorlar ki, başka kanalları izlemeyen vatandaşlar İmamoğlu'nun yaptıklarına inanamaz duruma geliyor. Tabi bu kanalları izleyenlerin de iktidarın yanında olduğu bir gerçek.

Eskiden seçimmler öncesi devlet imkanları kullanılarak rekabette bir haksızlık olmaması için devletin bürokratları ve bazı bakanlıkları seçim çalışmalarına katılmaları yasaktı.

Şimdi devlet baştan aşağı taraflı olarak seçimin içinde.

Cumhurbaşkanı meydanlada karşı tarafa hakaret edercesine ifadelrel konuşup atıp tutuyor.

Karşı taraftan da Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda bulunan kişiye hakarete varan sözler söyleniyor.

Oysa Cumhurbaşkanı, bu gibi seçim dönemlerinde tarafsız bir noktada olmalı.

Ne yazık ki Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, devletin duruşunu yok etti.

Yapılacak yerel seçimlerde Özellikle İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bakanları Ekram İmamoğlu'nun karşısında çalışıyor.

Hepsi; seçimin alınması durumunda vaad üstüne vaad veriuyor.

İstanbul 1994 seçimlerinden bu yana bu iktidarın kadrosuyla yönetiliyor.

Reis, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı. İstanbul'i yerel yönetimlerde de 1919'a kadar, yani Ekrem İmamoğlu seçilene kadar Ak Parti kadroları yönetti.

Yakyşık 30 yılda hem İBB hem de iktidar elinizdeyken bu vaadlerinizi neden yapmladınız diye soracak bu halk size...

Rüyamda görüm, Ekrem İmamoğlu yeniden kazanıyor...

Ekrem İmamoğlu kazanıyor, tam seçim sonuçları açıklanıp ilerlerken, sokaklarda hareketler başladığını gördüm rüyamda.

Onun için bu yazıyı yazmak istedi.

Bazen derlerya, rüyanın tersi çıkarmış... Bir bakmışsınız Murat Kurum kazanlış...

Ama İmamoğlu'nun kazanmasıyla İstanbul'da daha adil belediyecilik yapılacağı, İstanbul halkına oy veren vermeyen eşit davranacağını söyleniyor.

Murat Kurum'un kazanması durumunda, İBB Başkanı olsa da Murat Kurum, kendi iradesiyle bir şey yapamayacak...

Kanal İStanbul ilk gündem konusu olacak.

Seçim öncesi her ne kadar öne çıkarılmadıysa da seçimin kazanılması durumunrda Kanal İstanbul'un başlayacağı da rüyama giren konulardan biri...

Bu seçim belirleyeni Yeniden Refah Partisi olacak.

Yeniden Refah Partisi seçmeni, AKP'den küsüp ayrılanlar olarak gözüküyor. Bugün itibariyle Yeniden REfah'ın İstanbul'da alacağı tahmini yützde 5'lik oy oranı AKP'nin kaybına neden olabilir.

İyi Parti ile CHP üst kademede ne kadar çekişse de, İYİ Parti'nin belirli bir oy oranı en azından Büyükşehir Belediye Başanlığı seçiminde Ekram İmamoğlu'nna gidecek.

Çünkü Ekrem İmamoğlu vatandaşın gözünde; Mağdur.

Türk Milleti Mağdur'un yanındadır... Nasıl ki 2019 seçimlerinde sadece İBB başkanlık seçimi iptal edilerek yenilenince Ekrem İmamoğlu fark atarak geldiyse, bugün de öyle olcak gibi.

İktidarın İmamoğlu'nun üzerine gitmesi, İmamoğlu'nu halkın gözünde son derece büyütüyor.

Zafir Partisi de MHP tabanından ciddi bir oy çekecek gibi görülüyor.

Sodn anket sonuçları ise yine kafa karıştırıp duruyor...

Kimine göre, İmamoğlu önde kimine göre Murat Kurum önde...Ankara da Mansur Yavaş... Ne kadar hızlı karalama yaparsan yap, Ne kadar hızlı çamur atarsan at... Tekrar Geliyor Mansur Yavaş.

Gerçek anket'e saatler kaldı...

Haydi Sandık Başına, Özgür iradenle kullan oyunu....