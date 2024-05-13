Türkiye’de siyasi yapı nezdinde önemli bir fikriyata sahip olan Ülkücü Hareket artık birleşmeli…

Türkiye’de siyasi yapı nezdinde önemli bir fikriyata sahip olan Ülkücü Hareket artık birleşmeli…

Türkiye Siyasi tarihinde, fikirleri ile dikkat çeken geçmiş dönem liderlerinden Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit unutulmayacak…

Geçmiş siyasi yapıya ve liderlere baktığımızda, bugün 20 yıldan fazla devletin başında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan Hoca’nın talebelerindendir. Bugün Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi öncelikle birarayı gelip birleşmeli... Bu Birleşme AKP'den küskünler de bu partiye çekecektir.

Bugün iktidar da olmasa da İktidarı Kontrol(!) altında tutan Devlet Bahçeli de Alparslan Türkeş zamanında Milliyetçi Hareket Partisi’nde bulunan ve Türkeş’in ardından partinin başına geçen bir lider… Devlet Bahçeli aynı zamanda Ülkü Ocakları’nın da kuruluşundaki ilk yöneticilerinden biri…

Tabi ki Bahçeli’nin liderliği geçen dönem içinde çok tartışıldı.

Bahçeli MHP’nin başına geldikten sonra Ülkücü hareket parçalandı. Bugün MHP’den ayrılıp kurulan üç parti var. MHP ile birlikte Ülkücü Hareket’in hakim olduğu 4 Parti.

Partiler gelip geçer, açılır kapanır, ama fikriyatlar devam eder.

Genel Başkanlığı sırasında partisi 1999 genel seçimlerinde %8,18 olan oy oranını %17,98'e çıkararak tarihindeki en yüksek oy oranını aldı ve ikinci parti oldu. Seçimlerin ardından hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamaması üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hükûmet kurma görevi alan Bülent Ecevit başkanlığında DSP, MHP ve Anavatan Partisi ile 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan Koalisyon Hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı. Böylece MHP 21 yıl sonra ilk kez hükûmete girdi.

Bahçeli'ninbaşkanlığında 29 Eylül 2002 tarihinde yapılan Seçimlerde MHP'nin oyu %9,62 oranında düşerek %8,36'ya geriledi ve baraj altında kaldı. Bahçeli, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada "Başarısızlığın tek sorumlusuyum." açıklamasını yaparak genel başkanlık görevinden istifa etti. 12 Ekim 2003 tarihinde yapılan kongrede MHP genel başkanlığı için Ramiz Ongun, Koray Aydın ve Aytekin Yıldırım ile yarıştı. 1180 delegenin oy kullandığı kongrede 688 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

2007 genel seçimlerinde MHP oyunu %5,91 oranında artırarak %14,27 oy aldı. 2011 genel seçimlerinde MHP'nin oy oranı %1,26 düşerek %13,01'e geriledi.

Genel başkanlığını yaptığı MHP'nin Haziran 2015 genel seçimleri için kullandığı seçim kampanyasının sloganı “Bizimle yürü Türkiye!” şeklinde oldu. Seçim vaatleri arasında asgari ücretin 1400 TL yapılacağı, emekliye yılda iki kez 1400 TL ikramiye verileceği ve terörün kökünün kazınacağına yer verildi. Seçimde partisi oyunu %3,28 oranında artırarak %16,29'a getirdi.

2016 Olağan Kurulu sürecinde parti içinde yaşanan sıkıntılardan sonra Meral Akşener, Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ gibi isimler MHP Disiplin Kurulu'nun kararıyla partiden ihraç edildi.

Ayrılan bu isimler Meral Akşener önderliğinde 25 Ekim 2017 tarihinde İYİ Parti'yi kurdular.

Bahçeli’nin yaşı itibariyle de Genel Başkanlığı bırakmaması ve parti içinde muhalif gözükenleri ihraç etmesiyle dağılan Ülkücü Hareket bu gün değişik partilerle temsil ediliyor.

Ümit Özdağ, 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle CHP ittifakı nedeniyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi.

Ancak 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti. Özdağ, 4 Mart 2021 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Ümit Özdağ, 26 Ağustos 2021'de genel başkanı olduğu Zafer Partisi’ni kurdu.

Ülkücü Hareketin Lideri merhum Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş bile Devlet Bahçeli karşısında MHP’nin başına gelemeyince Aydınlık Türkiye Partisi’ni kurmuştu. Parti 2010 yılında feshedilip MHP ile birleşti.

Büyük Birlik Partisi, Ülkücü Hareketin önemli Liderlerinden Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 1992 yılında kurullmuştu. Bu gün Mustafa Destici’nin başkanı olduğu Büyük Birlik Partisi oy oranı açısından yüzde 1’lerde duruyor. Cumhur İttifakında yer alarak varlığını sürdürüyor.

Ve yine daha farklı fazla duyulup bilinmeyen böl parçala taktikleri ile kurulan siyasi partiler.

Bugün Ülkücü Hareket, Türkiye’de birinci parti olacak bir alt yapıya sahip.

MHP, bugün iyi bir organizasyon ile tüm alt yapıyı toplayabilecek bir lider ile mevcut partileri toparlayan bir parti durumuna gelse, diğer partilerle bir birleşme süreci gerçekleştirebilse ciddi bir atak yapar.

Bugün Cumhur ittifakında birlikte olan MHP ile Büyük Birlik Partisi’nin, Zafer Partisi’nin, İyi Parti’nin birleşmesi demek yüzde 30 oranında bir oy demektir. Birlik beraberlik vurgusu ile yeniden doğan bu parti, AKP’den de ciddi oy alır… AKP içinde yer alan Ülkücü taban da geri dönüş yapar...

Bunun gerçekleşmesi Ülkücü Hareketin Önde gelen isimlerinin bir araya gelerek yapacağı bir çalışma, önemli gelişlere neden olur…

Ülkücü Hareket Dağılma Yerine Birleşin! Bu ülkenin size ihtiyacı var.

Ne Mutlu Türküm Diye, Andımız ve T.C. Yeniden yerini almalı ve Yeni Nesile Andımız Okutulmalı...!