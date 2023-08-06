Bugün seçimi Cumhur İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı ne olurdu. Yine dolar fırlayacak, fiyatlar uçacaktkı. Çünkü dolar seçim öncesi zoraki olarak artırılmamak için müdaha ediliyordu. Seçimin ardından fırladı.

Türkiye nasıl yönetiliyor… Bir seçim geçirdik, seçimde yine 20 yıllık tecrübesi olan Recep Tayyip Erdoğan’ seçildi.

Bu ülkeye geldiğinden bu yana yaptığı hizmetlerde var yıktığı hizmetler de var.

Türkiye’de özelleştirme konusunda Erdoğan zamanda en büyük işler yapıldı.

Devletin neyi var ise satıldı.

Ama neler yaptı…

Dini konuda yapılan atılımlar vatandaş nezdinde olumlu karşılandı. Özellikle Anadolu insanımız, bu konuda Erdoğan’a neredeyse bir ‘halife’ gibi biat ediyor …

Bu seçimlerde de gittiği yurt gezilerinde de görülüyor.

Erdoğan da vatandaşın bu yüzünü çok iyi okuyor. Ona göre konuşup, ona göre hareket ediyor.

Ama bir taraftan da dinimizin Ülke bazında zarar görüp, bazı inançlı insanlarımızı geri adım attırır derecesine getiren dönem de yine bu dönem olmuştur.

Bu konulara çok gazla girmeyeceğim.

Erdoğan, 6 partinin birleşik seçim kampanyasına rağmen yine seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Siyasi Parti ve Lideri 20 yıldır girdiği her seçimi tek başına almayı başarmıştı.

Bu parti AK Parti.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ise hep yüzde 20-ile yüzde 30 arasında kalmıştır. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 6 partinin aldığı oy oranı da ortada. Yüzdü 47.82…

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu sonucu iyi düşünmesi lazım. Tayyip Erdoğan nasıl 20 yıldır Türkiye’yi yönetiyorsa, Kemal Kılıçdaroğlu da 2010 yılından bu yana CHP’nin başında.

Kılıçdaroğlu, devletin kurumlarında yaptığı görevlerden dolayı, devlet ve ekonomi konusunda bilgili bir kişi. Ancak Siyaset farklı bir yapı.

Siyaseti iyi okuyup tabana inebilecek işaretleri vermek gerekir.

Nasıl ki vakti zamanında Tayyip Erdoğan Refah Partisi’nden ayrılıp bir parti kurdu. Girdiği ilk seçimden bu yana iktidarda.

Tabi öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaşadıkları, kendisine yapılanlar, kendisinin o alanda yaptıkları siyasi çizgisinin ve siyaset başarısının ilk adımları oldu.

Eğer bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geldiği günden bu yana seçimlerde bir başarı elde edemediyse istifa etmeli.

Kılıçdaroğlu’nun da en büyük başarısı 6 masa… Tabi ki bu sadece kendisinin değil diğer liderlerinde öncelikle İyi Parti Lideri Meral Akşener’in burada başarısı büyük.

Geçmişte siyasi yapılar bazında hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek yapılan bir masada oturdu. Bu da ülke açısından bir barış ve halk arasında uzlaşma adımıdır.

Bu dönemde iktidarın yaptığı en büyük yanlış ise elindeki TV kanalları ve medya organlarını da kullanarak bu kesimi terörist ilan etmesidir.

Toplumun yüzde 50’ye yakını terörist ise bunun sorumlusu da iktidardır.

Bugün seçimi Cumhur İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı ne olurdu.

Yine dolar fırlayacak, fiyatlar uçacaktkı. Çünkü dolar seçim öncesi zoraki olarak artırılmamak için müdaha ediliyordu. Seçimin ardından fırladı.

Kılıçdaroğlu kazansa idi yine aynı fiyat artışları olacaktı. Belki daha da fazla ...

O zaman Muhalafete düşen bugünkü iktidar elindeki medya gücü ile 'Bakın biunlar gledi böyle oldu' diye belki de halk sokağa dökülecekti.

Yani Türkiye için bir kıyamet alameti olabilirdi...

Şimdi fiyatlar görüldüğü gibi uçtu. Ama fazla ses duyulmuyor.

Çünkü; muhalefet kendi içinde kavga ile uğruşayır. İktidar kanallarında, seçim encesi nasıl , 'Cumhur ittifakı Kandilden YÖnetiliyor' iması oluşturan haberlerle gündem oluşturuluyorsa, şimdide İBB Başkanı İmamoğlu'nun çıkışlar ile CHP içindeki kavga sunumu yapılıyor.

Çünkü bu sunum önümüzdeki yerel seçimler için önemli.

AKP, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için gerekeni yapacaktır. CHP böyle giderse, bu iki ili de kaybedebilir...

Gelelim son noktaya, Kılıçdaroğlu artık partiyi yeni bir yüze bırak…

Bırakırken, geleceği görecek bir yüz olsun…

Hep kaybetmişsin, artık ısrar etme…

Yerel seçimlerde İstanbul Ankara’yı yeniden kaybederseniz, bunun ezikliği seni öbür dünyaya götürür…