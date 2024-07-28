İstanbul'un tarihî yapılarından, efsaneleriyle ünlü Yedikule Hisarı kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Akustik Akşamlar" etkinliği katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Gitar eşliğinde söylenen şarkılarla dolu bir akşam sunan etkinlik katılımcılara tarihî atmosferde müziğin keyfini çıkarma fırsatı verdi.



Etkinlik müzikseverler ve tarihe meraklı olanlar için bir ilgi odağı oldu. Yedikule Hisarı'nda gerçekleşen "Akustik Akşamlar” katılımcılara hem tarihî bir mekanı keşfetme hem de keyifli bir müzik dinletisi yaşama imkanı sundu. Etkinlik öncesinde veya sonrasında hisarı gezme imkanı bulan ziyaretçiler bu tarihî yapının atmosferine kapıldılar.



Yedikule Hisarı'nda gerçekleşen bu etkinlik müzik ve tarih tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Akustik tınılarla dolu akşamlar İstanbul'un kültürel zenginliklerine bir yenisini ekliyor.