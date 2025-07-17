Yaz mevsimi, artan sıcaklık, nem ve güneş ışınlarıyla kedi ve köpekler için sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Su kaybı, iştah azalması ve davranışsal hassasiyetler gibi sorunlara karşı veteriner hekimler, karışık besleme yaklaşımını öneriyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaş ve kuru mamaların bir arada kullanıldığı bu yöntem, yaz aylarında evcil hayvanların sıvı ihtiyacını karşılayarak sağlıklarını destekliyor.

Royal Canin Avrasya Bilimsel İletişim Yöneticisi Veteriner Hekim Murat Altunyuva, “Karışık besleme, kuru mamanın besleyiciliği ile yaş mamanın nem içeriğini birleştiriyor. Yaş mamalar aromatik yapısıyla iştahı artırırken, kuru mamalar çiğneme ihtiyacını karşılıyor. Bu yöntem, yazın sıvı alımını destekleyerek üriner sistem hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor” dedi.

Altunyuva, beslenme planının veteriner hekimle belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, yaz aylarında evcil hayvan bakımına yönelik önerilerini şöyle sıraladı:

Gezdirme Saatleri: Köpek yürüyüşleri sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılmalı, öğle sıcağında pati yanıkları ve sıcak çarpması riskine dikkat edilmeli.

Su Tüketimi: Taze su her zaman ulaşılabilir olmalı, serin ve gölgeli bir alanda tutulmalı, gerekirse buz eklenerek cazip hale getirilmeli.

Öğün Düzeni: İştah kaybına karşı öğünler serin saatlerde verilmeli, porsiyonlar veterinerle gözden geçirilmeli.

Tüy Bakımı: Düzenli tarama ile keçeleşme önlenmeli, deri hava almalı.

Serin Alanlar: Gölgeli, havadar dinlenme alanları, serin pet yatakları veya buz jelli minderler kullanılmalı.

Araçta Yalnız Bırakmama: Araç içindeki sıcaklık hızla tehlikeli seviyelere ulaşabilir, hayvanlar asla yalnız bırakılmamalı.

Parazit Kontrolü: Kene, pire ve sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı veterinerin önerdiği ilaçlama ve kontroller aksatılmamalı.