Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tütün üreticilerine yönelik sera naylonu dağıtım törenine katılmak üzere gittiği Beyağaç'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Üreticilerle bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile birlikte meydan düzenlemesinden sosyal tesislere kadar ilçede devam eden birçok ortak projeyi yerinde inceledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda, Beyağaçlı tütün üreticilerine yönelik sera naylonu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene katılarak tarımsal üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çiftçilerle bir araya geldi. Bölge ekonomisinin can damarı olan tütün üreticilerinin taleplerini dinleyen Başkan Çavuşoğlu, yerel kalkınmayı destekleyen projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.



Meydan düzenlemesi ve yeni sosyal tesise sahada inceleme



Dağıtım töreninin ardından ilçe merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu'na, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve beraberindeki heyet eşlik etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve beraberindekiler, ilçenin çehresini değiştirecek ve Beyağaç'a estetik bir kimlik kazandıracak meydan düzenleme projesini yerinde değerlendirdi. İncelemeler kapsamında, bölge halkının sosyal yaşamına büyük katkı sunması hedeflenen ve yapımı kısa sürede hayata geçirilecek yeni sosyal tesis alanına da gidilerek projenin teknik süreçleri ve uygulama takvimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Güç birliğiyle Beyağaç'ın geleceğine yatırım



Saha incelemelerinin ardından Beyağaç Belediyesi'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Çavuşoğlu, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile bir araya geldi. İlçenin öncelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı ziyarette, Büyükşehir ve ilçe belediyesinin ortaklaşa yürüteceği projeler detaylandırıldı. İlçenin geleceğine değer katacak yatırımları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Beyağaç'ta da vatandaşların yaşam kalitesini artıracak adımları hayata geçirdiklerinin altını çizdi.