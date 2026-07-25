Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından inşa edilecek Bahçelievler Projesi'nin ilk kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Doğayla iç içe, üretken ve huzurlu bir yaşam modeliyle kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri yeniden toprakla buluşturacak Bahçelievler için Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ilk hak sahipleri belirlendi.

Yaklaşık 200 bin kişinin başvurduğu projenin birinci etapta yapılacak 20 bin bahçeli evin ilk 5 bin hak sahibi ve yedek 5 bin kişinin de isimleri belirlendi. Projenin diğer hak sahipleri ilerleyen günlerde noter huzurunda yapılacak çekimle belirlenecek. Sonuçlar ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut'un resmi web sitesinde yayınlanacak.

ŞAHİN: HALKIMIZI AKLIMIZ, KALBİMİZ VE RUHUMUZLA DİNLİYORUZ

Kura töreninde açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, çalışmanın Yeni Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği ve Gaziantep Modeli'ni yansıttığını aktararak şunları söyledi:

'Şehir planlamasında yeşilin, bahçeli evlerin çoğaltılması, yatay mimarinin arttırılması en önemli önceliğimiz oldu. Halkın istediği talepleri görmek, dinlemek önemli. Halkımızı aklımız, kalbimiz ve ruhumuzla dinliyoruz. Bu ihtiyacı gördük ve şehir planlamasında 1 yıldan beri bu projeyi nasıl yapacağımız konuştuk. Alan belirlendikten sonra doğru modeli oluşturduk. Uygun şartlar oluşturduk. Halkımıza fiyatları sunduğumuzda büyük bir mutluluk, heyecan, umut dalgası yarattı. Bu birinci etap. Kimse bana çıkmadı diye üzülmesin bu devam edecek. 10 katı talep geldi.'

ÇELİKASLAN: GAZİANTEP, BELEDİYECİLİK ALANINDA ÖRNEK ALINAN BİR ŞEHİR

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ise törende Gaziantep'in birçok özelliği barındıran bir marka şehir olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

'Gaziantep, belediyecilik alanında örnek alınan bir şehir. Bu belediyecilik çalışması çerçevesinde projemiz hayata geçiriliyor. Toplumda büyük bir heyecan oluşturdu bu çalışma. Cumhurbaşkanımız dikey şehirleşme yerine yatay şehirleşmeden yana. Proje, geleneklerimizi, yaşam şeklimizi hayata geçirecek önemli bir adım olacak.'

EKER: BUGÜNDE ÇOK ÖZEL BİR PROJEYE TANIKLIK EDİYORUZ

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

'Bugün çok özel ve güzel bir gündeyiz ve şehirdeyiz. Bizler her hafta hayırsever ve kurumlarımızla protokol imzalıyoruz. Gaziantep Modeli dediğimiz model ete kemiğe bürünmüş şekilde. Her hafta karşımıza çıkıyor. Bugün de çok özel bir projeye tanıklık ediyoruz.'

FEDAİOĞLU: BU YAPILANLAR TOPLUM İÇERİSİNDEKİ REFAHA, HUZURA MUTLULUĞA VESİLE OLACAKTIR

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da konuşmasında projenin kentte yarattığı olumlu etkiye dikkat çekerek, 'Bugün burada bir projenin kura çekimi ve lansmanı olarak değil Gaziantepli ailelerimizin umudu olacak yeni bir hayat penceresine adım atıyor olacağız. Bu yapılanlar toplum içerisindeki refaha, huzura mutluluğa vesile olacaktır' ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz, projenin oluşumu, planlama süreçleri, amaçları hakkında konuşarak çalışma hakkında bilgiler verdi. Haz konuşmasında ayrıca projenin geliştirilerek talep eden herkese verilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi bilgisayar ortamında yapıldı. Büyük heyecanla takip edilen kura çekiminde 5 bini hak sahibi 5 bini yedek olmak üzere 10 bin isim belirlendi.