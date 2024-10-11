Türk İstatistik Derneği (TİD), 12.’si düzenlenecek olan Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi (IDSSC 2024) için hazırlıklarını tamamladı. 15 Ekim'de Ankara gerçekleşecek kongrede bu yılın ana teması “Yapay Zekâ” olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Çeyrek asırdır düzenlenen İstatistik Kongreleri serisinin en kapsamlı etkinliklerinden biri olarak görülen IDSSC 2024, mühendislikten sanata, ekonomiden sosyolojiye, sağlıktan psikolojiye kadar birçok farklı alanda veri analiziyle ilgilenen tüm disiplinlerden katılımcılara açık olacak. Kongre, devlet kurumları, özel sektör, endüstri ve akademik dünyanın önde gelen uzmanlarına fikir alışverişi ve işbirliği fırsatları sunacak.

Kongre, çağımızın en önemli konularından biri olan yapay zekâ, makine öğrenimi, veri yönetimi ve veri gizliliği gibi güncel başlıkları ele alacak. Türk İstatistik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, kongrenin sadece ileri düzeydeki uzmanlara değil, başlangıç seviyesindeki veri bilimciler ve istatistikçilere de yönelik olacağını belirtti. Genç araştırmacılar, mesleğin deneyimli isimlerinden öğrenme fırsatı bulacaklar.

IDSSC 2024 kapsamında ayrıca yapay zeka girişimcilerinin yatırımcılar ve potansiyel müşterilerle bir araya geleceği özel bir B2B etkinliği de düzenlenecek. Prof. Dr. Menteş, bu buluşmaların girişimciler için büyük fırsatlar sunduğunu ve kongrenin bu anlamda yenilikçi bir platform oluşturduğunu ifade etti.