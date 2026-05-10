Vecow MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Larisa Tseng, SAHA Expo 2026 İstanbul'da konuşma yaptı.

ARAB NEWSWIRE / İSTANBUL (İGFA) - Gömülü ve endüstriyel bilgi işlem çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vecow Co., Ltd., bölgesel iş ortağı SAME Elektronik ile birlikte SAHA Expo 2026'ya katılarak, şirketin Türkiye ve daha geniş MENA bölgesindeki büyüyen varlığını öne çıkardı.

5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA Expo, dünyanın önde gelen savunma, havacılık ve teknoloji şirketlerini bir araya getirdi. Vecow, Hall 8 | Stand 8I-16'da görev kritik savunma, denizcilik, otonom mobilite ve saha operasyonları uygulamaları için geliştirilen en yeni dayanıklı Edge AI ve endüstriyel bilgi işlem platformlarını sergiledi.

Fuar boyunca, Vecow MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Larisa Tseng, gerçek zamanlı veri işleme, güvenilirlik ve operasyonel dayanıklılığın kritik önem taşıdığı zorlu çalışma ortamları için geliştirilen dayanıklı bilgi işlem sistemlerini tanıttı.

Sunumu sırasında konuşan Tseng, savunma sektöründe güvenilir bilgi işlem altyapısının artan önemine dikkat çekti.

'Savunma sektöründe neye ihtiyacımız olduğunu biliyor musunuz? Güvenilirliğe, tutarlılığa ve güvenilir güvenliğe ihtiyacımız var,' dedi Tseng. 'Güvenilir ve güçlü bir beyin olmadan bir gövde ya da bir robot hareket edebilir mi? Hayır.'

Vecow, radar, sensör ve görev verilerinin anlık işlenmesiyle gerçek zamanlı karar vermeyi sağlayan güvenilir donanım sunar.

Tseng ayrıca modern savunma operasyonlarının giderek daha fazla, veriyi kaynağında anında işleyebilen Edge AI teknolojilerine dayandığını vurguladı.

'Savunma kuruluşları çok hızlı olmalı; gerçek zamanlı, hızlı ve anlık hareket edebilmelidir,' ifadelerini kullandı Tseng. 'Savunma ve güvenlik sistemleri verinin buluta geri gönderilmesini bekleyemez; verinin Edge AI aracılığıyla uçta anında işlenmesi gerekir.'

Fuar süresince Vecow, görev kritik kullanım senaryolarına yönelik çeşitli dayanıklı bilgi işlem platformlarını tanıttı. Bunlar arasında zırhlı araçlar ve otonom savunma mobilite uygulamaları için tasarlanan askeri sınıf sistemler yer aldı. Sergilenen sistemlerde IP67 su geçirmez koruma, titreşime dayanıklı yapı ve askeri sınıf D38999 konnektörler bulunuyordu.

Şirket ayrıca denizcilik ve naval uygulamalar için geliştirdiği marine-grade Edge AI çözümlerini de sergiledi. Bu çözümler arasında gerçek zamanlı deniz haritalama, deniz tabanı görselleştirme ve gemi içi entegrasyon sistemleri yer aldı. Sunum sırasında Tseng, İsveç Donanması'nı da kapsayan Avrupa'daki denizcilik projelerinde Vecow'un devam eden çalışmalarına değindi.

Teknolojilerini tanıtmanın yanı sıra Vecow, Türkiye'deki uzun vadeli bölgesel büyüme stratejisinin bir parçası olarak SAME Elektronik ile iş birliğini de vurguladı. Bu ortaklık, Vecow'un Tayvan merkezli endüstriyel bilgi işlem uzmanlığını SAME Elektronik'in yerel entegrasyon ve teknik destek kabiliyetleriyle bir araya getiriyor.

'Küresel teknolojiyi yerel uygulama gücüyle bir araya getirebiliyoruz,' dedi Tseng, SAME Elektronik ile olan iş birliğinden bahsederken.

Tayvan'daki 15 yılı aşkın üretim deneyimi ve Ennoconn Group ekosisteminin bir parçası olan Vecow, SAHA Expo 2026'yı savunma ve endüstriyel paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek ve Edge AI'ın görev kritik operasyonlardaki artan rolünü göstermek için önemli bir platform olarak değerlendirdi.

Vecow Hakkında

Vecow Co., Ltd., yapay zekâ bilgi işlem, edge sistemler ve endüstriyel otomasyon alanlarında uzmanlaşmış, gömülü ve endüstriyel bilgi işlem çözümlerinin küresel sağlayıcısıdır. Şirket; üretim, ulaşım, savunma ve akıllı altyapı dahil olmak üzere birçok sektöre hizmet vermektedir.

