Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel yağlara ilişkin tebliğde değişikliğe giderek kalite kriterleri ve teknik referansları güncel mevzuata uyumlu hale getirdi.

ANKARA (İGFA) - Gıda sektörünü yakından ilgilendiren düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle; gıda katkı maddeleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları, mikrobiyolojik kriterler ve etiketleme gibi başlıklarda güncel mevzuat referansları esas alındı.

Teknik değişikliklerin de dikkat çektiği değişiklik tebliğinde; bitkisel yağların yağ asidi kompozisyonuna ilişkin tabloda ayçiçek yağı için bazı değerler revize edilirken, fındık yağına ilişkin sterol kompozisyon aralığı genişletildi. Ayrıca 'peroksit sayısı' ifadesi 'peroksit değeri' olarak güncellendi.

Söz konusu değişikliklerle, bitkisel yağların kalite ve güvenilirlik kriterlerinin güncel bilimsel ve teknik gelişmelere uygun hale getirilmesi amaçlandı.