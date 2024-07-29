Yaşam kaynağı olan suyun hayatımızdaki önemi saymakla bitmez. Ancak su tüketimi hakkında çok az bilgiye sahibiz. Özellikle kadınlar kilo vermek ve cilt sağlığını korumak için çok su tüketiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, su tüketiminin azı da çoğu da zararlı olduğunu söyleyerek, fazla su tüketmenin diyetle bir ilgisi olmadığını hatta fazla su tüketmenin sağlığa zararlı olduğunu, en ideal su tüketiminin saat başı 1 bardak kadar olduğunu belirtiyor. Özdemir, “Kadınlar güzellik için değil, böbrek sağlığı için su tüketmeli” diyor.İSTANBUL (İGFA) -

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, özellikle kadınların estetik kaygılar için su tüketimini önemsediğini, aslında suyun böbrek sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu şu sözlerle dile getiriyor: “ Su tüketimi, ilkokul kitaplarından beri gündemimizde olan bir konu. Ancak kadınlar, cilt güzelliği ya da kilo kaybı için su tüketmekte. Böbrekleri ciddiye alan yok. Böbreklerin insan vücudu için önemi saymakla bitmez. Böbrekler; kandaki suyu, asitleri ve atıkları temizleyip filtreleyerek dışarı atıyor. Tansiyonu önleyip, kemikleri kuvvetlendirip, hormon üretiyor. Bunun için de böbreklerin suya ihtiyacı var. Susuz kalan böbrek, böbrek yetmezliğine gider. Ancak insanlar, yakınlarında bu hastalık olmadan bunu umursamıyor. Estetik kaygılar her zaman önde geliyor. Su içmenin böbreklerimize faydalarını söylediğimizde kimse bunu önemsemiyor ama cilde iyi geliyor dediğimizde daha çok ilgi çekiyor. Kadınlar suyu böbrek için değil, güzellikleri için içiyor.”

“Böbreklerin sağlığı için saat başı 1 bardak su tüketilmeli”

Günlük su ihtiyacı kişinin yaşına, kilosuna, havanın durumuna, tüketilen gıdalara göre değişiklik gösterse de uzmanlar böbreklerin sağlığı için saat başı 1 bardak su tüketmenin yararlı olduğunu belirtiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, suyun fazla tüketilmesinin zararlı olduğu kadar, eksik tüketilmesinin de vücuda zarar verdiğini vurgulayarak, “Suyun fazla tüketilmesi zararlı olduğu gibi eksik tüketilmesi de maalesef ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Fazla su içmenin, sık sık idrara çıkmanın kilo kaybıyla alakası yoktur. Çok da sağlıklı bir şey değildir. Sağlıklı olan saatlere bölerek, saat başı 1 bardak içmektir. Uyanık olduğumuz sürece bu şekilde yaklaşık 3.5 litre su tüketmiş oluruz. Bu da bizim ideal su içme miktarımıza eşit olur.” diyor.

“Plaza kadınları çok su tüketiyor”

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, büyükşehirlerde su tüketiminin yanlış bilindiğini söylüyor. Özdemir, “Özellikle büyükşehirlerde magazinsel su içme diye bir akım var. Plaza kadınları su tüketimine bu şekilde yaklaşıyor. Her ay magazin dergilerinde su ile ilgili farklı bilgiler yer alıyor. İnsanlar 3 litre su içmeyi kafasında kodluyor ve buna göre hareket ediyor. Oysa su tüketimi tüketilen gıdalara göre, kişinin yapısıyla belirlenecek bir şey.” dedi.

“Salatalık, karpuz gibi gıdalar su yerine geçmez”

Su tüketimi hakkında bilinen bir diğer yanlış bilginin çay-kahve, salatalık, karpuz tüketiminin ihtiyacımız olan suyu sağladığı bilgisi olduğunu söyleyen Özdemir, bunların suyun yerine geçmediğini söyleyerek, unutulan suyun gün içinde bir anda içilmesinin yanlış olduğunu dile getiriyor. Özdemir, “Bir anda 1,5 litre su içtiğinizde midenizde bir gerilim oluyor. Ondan sonra bağırsaklar onu emmek için efor sarfediyor. Sonra kan ve kalp dolaşım sistemimize yüklenme oluyor. Bu da sağlığımızı tehlikeye sokan bir durum.” diyor.

“Fazla su tüketiminin zararları da büyük”

Suyu fazla tüketmenin zararlarını Özdemir şöyle anlatıyor, “Su fazla içilirse; bilinç bulanıklığı, bilincin kapanması ve hayatı tehdit edecek düzeyde rahatsızlıklar ortaya çıkar. Hatta ölümlere gidebilecek zararlar diyebiliriz. Susuzluğun sinyalini beyin veriyor. Böbrek ve su ilişkisinin yolunda gittiğine dair en iyi işaret ise idrar. İdrarınız açık renkte, kokusuz, rahat yapılabilir bir şekilde olduğu sürece siz yeterli sıvı alıyorsunuz manasına gelir.”