1 Mart Üsküdar Vapur faciasında şehit olan 392 kişi, büyük felaketin 67. yılında Gölcük’te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yâd edilecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı; aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli’de tazeliğini korumaya devam ediyor.

1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi’nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak.

Büyük felaketin 67. yıldönümünde faciada hayatını kaybedenleri büyük bir hüzünle yâd etmek adına Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde saat 12.00’da başlayacak.

Çelenk sunumu ile başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek hayatını kaybedenler için dualar edilecek.

Programın devamında saat 13.45’de de Tevfik Hoca Camisi’nde Mevlid-i Şerif de okunacak.