Alışveriş yaparken tercih ettiğimiz ürünler hem kişisel bütçemiz hem de çevre üzerinde büyük etkilere sahip oluyor. Ancak modern tüketici alışkanlıkları hızla değişirken bilinçli tüketici olmanın önemi de giderek artıyor. Peki, bilinçli tüketici olmak ne demektir ve bir ürün satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?BURSA (İGFA) - Bilinçli tüketici alışveriş yaparken sadece fiyatı değil, ürünün kalitesi, çevreye etkisi, üretim koşulları gibi unsurları da göz önünde bulunduran kişidir. Bu tür tüketiciler sadece kendi ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etkileri de düşünerek hareket eder.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Alışveriş yapmadan önce ihtiyaçları belirlemek ilk adım oluyor. Bir ürün gerçekten gerekli mi yoksa anlık bir heves mi? Gereksiz alışverişler hem bütçeye zarar veriyor hem de kaynak israfına yol açıyor.

Bir ürünün fiyatı ucuz olabilir ancak uzun vadede kaliteli ve dayanıklı bir ürün tercih etmek daha hesaplıdır. Sık sık değiştirilmesi gereken düşük kaliteli ürünler hem maliyetleri artırıyor hem de atık sorununa neden oluyor.

Satın aldığınız ürünün çevreye olan etkisini de düşünmek gerekiyor. Üretim sürecinde doğaya zarar veren maddeler kullanılmış mı? Ambalajı geri dönüştürülebilir mi? Bilinçli tüketici doğayı korumayı da alışveriş alışkanlıklarının bir parçası haline getirir.

Yüksek fiyat her zaman yüksek kalite anlamına gelmiyor. Tüketiciler ürünleri araştırarak ve karşılaştırarak en iyi fiyat-performans oranına sahip olanları tercih etmelidir. Alışveriş öncesinde kullanıcı yorumlarını incelemek de bu süreçte faydalı olabiliyor.

“TÜKETİCİLER, YAPTIKLARI HER ALIŞVERİŞİN BİR 'OY' NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI UNUTMAMALIDIR “

Tüketici davranışları uzmanları, bilinçli tüketici olmanın hem kişinin, hem çevrenin hem de ülkenin yararına olacağının altını çiziyor. Bilinçli tüketiciliğin sadece bireysel çıkarlarla ilgili değil, toplumsal ve ekolojik sorumluluklarla da ilgili olduğunu kaydeden uzmanlar, tüketicilerin yaptıkları her alışverişin bir 'oy' niteliği taşıdığının unutulmaması gerektiğini ifade ediyor. Tüketicilerin hangi markayı ya da ürünü tercih ettiklerinin, gelecekte bu markaların ve üretim biçimlerinin devamını sağlayacağını hatırlatan uzmanlar, ayrıca düşük maliyetli, çevreye zararlı ürünler almanın uzun vadede daha büyük maliyetlerle geri dönebileceğini belirtiyor ve tüketicilerin fiyat-kalite dengesini gözeterek, sürdürülebilir ve etik ürünleri tercih etmelerinin son derece önemli olduğunu kaydediyor.