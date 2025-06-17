Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem kuraklığa karşı önlem almak hem de tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Uluvahta Yayla Göleti’ni turizme kazandırıyor.ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile 6 yılda kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi. Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.

ULUVAHTA YAYLA GÖLETİ TURİZME KATKI SUNACAK

Bir yandan su kaynaklarını arttırmak için çalışma yapan Başkan Güler, bir yandan da Ordu’ya yeni turizm destinasyonları kazandırıyor. Bu kapsamda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Gölköy ilçesine bağlı Uluvahta yaylasında inşa edilen göleti turizme kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri göl ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı. Göletin tamamlanması ile yine Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi tarafından ağaçlandırılan alanda yaylayı ziyaret edenlerin daha güzel zaman geçirebilecekleri kamelya kurulumları yapılacak.

Çevre düzenlemeleri ile modern bir görünüm kazanacak olan yayla eşsiz doğası ile Ordu turizmine yeni bir soluk katacak.