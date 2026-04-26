Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Tiyatro Festivali, İran'ın Azad Tiyatro Grubu'nun sahnelediği 'İmparator ve Anjelo' oyunu ile sona erdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, geniş katılımla tamamlandı. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen festival, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını aynı sahnede buluşturarak şehri önemli bir kültür sanat merkezi haline getirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Tiyatrolar Birliği ve Karadeniz Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen festival boyunca sahnelenen oyunlar tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı.

İtalya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova, İran ve Azerbaycan'dan gelen ekiplerin yanı sıra Samsun, Giresun ve Trabzon'dan yerel tiyatro grupları da performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

YERLİ VE YABANCI OYUNLARI BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Festival kapsamında iki ayrı salonda sahnelenen yerli ve yabancı oyunları toplam 9 bin 400 kişi izledi. Tiyatro üzerine düzenlenen söyleşi ve drama etkinlikleri de dikkat çekerken, bu etkinliklere yaklaşık 300 kişi katılım sağladı.

Trabzon'un kültür sanat hayatına önemli katkılar sunan festival, İran'ın Azad Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen 'İmparator ve Anjelo' adlı oyunla sona erdi.