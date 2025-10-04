Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı. Yarışmanı jüri üyeleri; 'Ezgi Esma Kürklü Pervaz, İlkay Nişancı ve Vuslat Saraçoğlu'ndan oluşuyor.

ANTALYA (İGFA) - Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Senem Duruel Erkılıç, Sinema yazarı, Digiturk Sinema Kanalları program yöneticisi Okan Arpaç ve Belgeselci, akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 'Adako', 'Akşam Yemeği', 'Bimba', 'Defne', 'Eudaimonia', 'Giderayak', 'Kudret', 'Ölüm Bizi Ayırana Dek', 'Soğuk Beyaz' ve 'Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz' filmleri yer alıyor.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI'NDA JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi senarist ve çevirmen Ezgi Esma Kürklü Pervaz, Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun oldu. Tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde oyuncu olarak yer alan Pervaz, film, dizi ve televizyon programları için senaryo yazdı ve kitap, tiyatro oyunu ve altyazı çevirileri yaptı.

Yaşamını Türkiye ve Almanya arasında sürdüren Pervaz, Onur Tan'ın yönettiği Aman Reis Duymasın filminde Veteriner Gamze karakterini, Hakan Alak'ın yönettiği Hakikat filminde ise Maria karakterini canlandırır. Kısa film çalışmalarında Osman Oğuz Öğün'ün yönettiği Yaşanmaz ve İlker Çatak'ın yönettiği Sadakat filmlerinde rol alır. James Younger'ın belgeseli Science of Bibleda yer alır. Televizyon izleyicisinin karşısına Metin Günay'ın yönettiği Diriliş Ertuğrul dizisiyle çıkar. Ayrıca Alper Özyurtlu'nun yönettiği Heberler ve Gül Oğuz'un yönettiği Sıla dizilerinin senaryolarında imzası bulunur.

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi İlkay Nişancı ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. olarak akademik hayatını sürdürüyor. Nişancı, akademik çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon alanında çok sayıda belgesel, kurmaca film, müzik videosu, reklam filmi ve televizyon programında yönetmen ve kurgucu olarak yer aldı. Müzikle de yakın bağlarını sürdüren Nişancı, öğrencilik yıllarından itibaren özellikle belgeseller ve kısa filmler için müzik tasarladı; profesyonel müzik yaşamında ise söz yazarı, besteci ve solo gitarist olarak yer aldığı ELA isimli heavy metal grubuyla iki albüme imza attı. HBO Max'te yayınlanan iki sezon ve 14 bölümden oluşan Eko Eko Eko belgesel serisinin yaratıcısı ve yönetmeni Nişancı, son filmi Zamanın Kıyısında Sınav ile de dikkat çekti. Film, 31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Belgesel Film' ödülünü aldı; 44. İstanbul Film Festivali'nde ise 'En İyi Belgesel Film', 'En İyi Müzik' ve 'En İyi Kurgu' ödüllerini kazanarak festivalin en çok ödül alan yapımı oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi Vuslat Saraçoğlu 2010 yılında Sarajevo Talent Campus'e katıldı. Saraçoğlu, Neden Tarkovsky Olamiyorum adlı uzun metraj kurmaca filmde oyuncu ve yapım koordinatörü olarak yer aldı. Borç adlı ilk uzun metraj filmi birçok uluslararası festivalde gösterilip yarışan Saraçoğlu, ulusal alanda ise başta 37. İstanbul Film Festivali'nde 'Altın Lale En İyi Film' ödülü olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. Saraçoğlu'nun İkinci uzun metraj kurmaca filmi Bildiğin Gibi Değil, 43.İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Kurgu', 'En İyi Senaryo', 'Jüri Özel Ödülü' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu. Saraçoğlu'nun Her Şey Geçer isimli ilk öykü kitabı ise 2024 yılında İnkılap Kitabevi çatısı altındaki Sayfa 6 Yayınları tarafından yayınlandı. Vuslat Saraçoğlu yeni projeleri için de çalışmalarına devam ediyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 1 Kasım 2025, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.