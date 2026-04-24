Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, aralarında 28'i kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan incelemelerde Halfeti Belediyesi'nde çeşitli usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda derinleştirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlamalarına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, 28'i kamu görevlisi olmak üzere 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 49 kişi gözaltına alındı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.