Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, 28'i kamu görevlisi olmak üzere 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 49 kişi gözaltına alındı.
ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlamalarına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda derinleştirildi.
Yapılan incelemelerde Halfeti Belediyesi'nde çeşitli usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, aralarında 28'i kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüphelilerden 49'u düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.