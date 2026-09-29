Bursa'da televizyon yayınları, Türksat'ın 'Süper Headend' yatırımıyla yüksek çözünürlüklü ve kusursuz bir yayın deneyimine dönüştürüldü. 65 bin Türksat Kablo müşterisini kapsayan dev altyapı hamlesiyle evlerde yeni nesil dijital yayın altyapısı taşındı. Türksat şebekesinin ulaştığı 300 bin hane bu teknolojiden faydalanabilecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türksat, Bursa'daki KabloTV kullanıcılarına sunduğu yayın hizmetinin kalitesini artırmak ve altyapıyı dünya standartlarına taşımak amacıyla başlattığı dev modernizasyon çalışmasını tamamladı. Gerçekleştirilen yatırım ile birlikte şehir genelindeki 300 bin hane, yüksek teknolojili Süper Headend altyapısına aktarıldı.

Türksat Kablo Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız, Süper Headend altyapısı ile ekran başında yaşanabilecek arıza ve sinyal kopması gibi can sıkıcı durumların artık tamamen ortadan kalktığını; yayınların yüksek çözünürlüklü ve kusursuz bir hale dönüştürüldüğünün altını çizdi.

Eski sistemlerdeki karmaşık donanımların yerini kompakt ve akıllı sistemlere bıraktığını belirten Yıldız, 'Sistemin merkezine entegre ettiğimiz gelişmiş izleme yazılımları sayesinde, olası bir genel arıza veya sinyal düşüklüğü henüz vatandaşımızın televizyon ekranına yansımadan mühendislerimiz tarafından tespit edilerek anında müdahale edilebilir hâle geldi. Yani vatandaşımız yayında bir sorun olduğunu hissetmeden biz o sorunu merkezden çözmüş olacağız. En önemlisi de şehir genelindeki 65 bin KabloTV müşterimiz, sunduğumuz bu yüksek kaliteli hizmete evlerindeki mevcut cihazları değiştirmelerine veya herhangi bir ek zahmete girmelerine gerek kalmadan doğrudan erişim sağladı' dedi.

TEK MERKEZDEN YÖNETİM

Devreye alınan Süper Headend merkezî yönetim mimarisi ile KabloTV platformuna eklenecek yeni kanalların ve içeriklerin de saniyeler içinde Bursalıların evine ulaşmasına imkân tanıdığını anlatan Yıldız, geçmişte bölgesel olarak zaman alabilen kanal güncellemeleri ve yeni hizmetlerin devreye alınması süreçlerinin artık tek merkezden yönetildiğine dikkat çekerek, vatandaşın yeni içeriklere çok daha hızlı ulaştığını ve altyapının geleceğin yayıncılık standartlarına şimdiden esnek bir genişleme alanıyla hazır hâle getirildiğini ifade etti.

BURSA'YA 1000 MEGABİT HIZA VARAN FİBER ALTYAPI

Türksat'ın Bursa'daki yatırımlarının sadece televizyon yayıncılığıyla sınırlı kalmadığının altını çizen Yıldız, şehrin fiber optik ağını da hızla büyüttüklerini dile getirdi. Bursa'yı geleceğin dijital dünyasına hazırladıklarını vurgulayan Yıldız, 'Süper Headend mimarisine geçişimizle altyapı ve işletme tarafında sağladığımız bu güçlü kazanımları, Bursalılara kesintisiz bir konfor olarak sunuyoruz. Bununla birlikte, bugün itibarıyla Bursa'daki bina ve hanelerin % 58'ine doğrudan kendi fiber optik altyapımız üzerinden 1000 Megabite varan çok yüksek hızlı internet hizmeti ulaştırıyoruz. Bursa'da gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla hem yayın hem de fiber optik altyapımızı çok daha güçlü bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki dönemde de fiber altyapımızı daha da yaygınlaştırmaya ve Bursa'yı geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' diye konuştu.