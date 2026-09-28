Kocaeli'de hayata geçirilen 'Akıllı Zirai Mücadele Projesi' ile yapay zekâ, drone ve İHA'lar kullanılarak tarımsal kayıpların azaltılması ve 10 milyon dolarlık ek verim sağlanması hedefleniyor. Sistem, Kandıra'da 5 bin dekarlık alanda uygulanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, tarım alanlarından toplanacak farklı veriler yapay zekâ destekli Karar Destek Sistemi'nde değerlendirilecek. Tarladaki hastalık ve zararlıları erken aşamada belirleyerek üreticiye doğru zamanda doğru müdahaleyi önermek amacıyla hayata geçirilen projeyle hem üreticilere hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacak.

10 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Kocaali'de bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu kayıpların yıllık 50 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, hayata geçirilen 'Akıllı Zirai Mücadele Projesi' ile bu kayıpların azaltılması ve yıllık 10 milyon dolarlık ek ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin pilot uygulaması ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen Kandıra Toramanlar Tarımsal Sulama Sahası'ndaki 5 bin dekarlık alanda yürütülüyor.

5 BİN DEKARLIK ALANDA GÖRÜNTÜLEME YAPILACAK

Proje kapsamında Kandıra'da 3 tahmin ve uyarı sistemi ile 8 kameralı zararlı takip istasyonunun kurulumu tamamlandı. Bunun yanı sıra multispektral kameralarla 5 bin dekarlık tarım alanında görüntüleme yapılacak. Elde edilen görüntüler, uydu verileri, tahmin ve uyarı sistemlerinden gelen bilgiler ile zararlı takip istasyonlarından alınan anlık veriler yapay zekâ destekli Karar Destek Sistemi'nde birlikte değerlendirilecek. Sistem sayesinde hangi parselde hangi hastalık veya zararlının bulunduğunun belirlenmesi ve buna göre üreticiye müdahale önerisi sunulması planlanıyor.

Yapay zekâ destekli sistem tarafından oluşturulacak müdahale önerileri mobil uygulama üzerinden çiftçilere ulaştırılacak. Böylelikle üreticinin tarlasında ortaya çıkan soruna ilişkin bilgiye daha hızlı ulaşması ve müdahaleyi doğru zamanda yapması amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında sistemin oluşturacağı öneriler doğrultusunda sahadaki zirai mücadele çalışmalarının Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından zirai mücadele İHA'ları kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SİSTEM UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Proje kapsamında Kandıra Selimköy Mahallesi'nde üreticilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Çiftçilere yapay zekâ ve görüntüleme teknolojilerinin tarım alanlarında nasıl kullanılacağı anlatılırken, sistemin elde ettiği verilerin nasıl değerlendirileceği de ekrandan uygulamalı olarak gösterildi. Programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Hasan Aydınlık, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, MARKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Ömer Kaya, Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Hasan Aydınlık, tarımsal üretime ve çiftçilere yönelik desteklerin sürdüğünü, yeni projelerle teknolojinin de üreticinin hizmetine sunulduğunu söyledi. Aydınlık, 'Amacımız tarım ürünlerimizi hastalık ve zararlılardan korumak, kayıpları en aza indirmek ve verimi artırmak. Teknolojiyi ve yapay zekâyı sahaya taşıyarak çiftçimizin doğru zamanda doğru müdahaleyi yapmasına katkı sunacağız. Başkanımız Tahir Büyükakın'ın tarıma ve çiftçimize verdiği önem doğrultusunda desteklerimizi sürdüreceğiz' dedi.

ÇİFTÇİLERDEN PROJEYE DESTEK

Bilgilendirme programında söz alan çiftçiler ise Akıllı Zirai Mücadele Projesi'nin, özellikle hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, üretimde karşılaştıkları hastalık ve zararlılara zamanında müdahale etmenin verim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bölgede tamamlanan Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı Projesinin tarımsal üretime önemli katkı sağladığını dile getiren çiftçiler, hem sulama altyapısına yönelik yatırımlar hem de teknoloji odaklı çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.