Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin elektronik haberleşme verilerini açıkladı. Buna göre mobil abone sayısı 102,2 milyona, genişbant internet abone sayısı 100,8 milyona, fiber altyapı uzunluğu ise 720 bin kilometrenin üzerine çıktı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin elektronik haberleşme sektöründeki büyümeye ilişkin güncel verileri paylaştı.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam mobil abone sayısı 102,2 milyona ulaştı. Aynı dönemde genişbant internet abone sayısı da 100,8 milyon olarak kaydedildi.

FİBER ALTYAPI 720 BİN KİLOMETREYİ AŞTI

Türkiye'nin dijital altyapısındaki büyümenin önemli göstergelerinden biri olan fiber ağın uzunluğu da arttı. Ülke genelindeki fiber altyapı uzunluğu 720 bin kilometreyi aşarken, fiber internet abone sayısı 10,7 milyona ulaştı.

5G kullanımında da dikkat çeken bir artış yaşandı. Bakan Uraloğlu, 5G'yi gerçek anlamda kullanan abone sayısının 44,2 milyonu geçtiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki yatırımları hızlandırırken dijital altyapının da büyütüldüğünü belirterek, Türkiye'nin hızlı, güçlü ve yaygın bir haberleşme altyapısına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.