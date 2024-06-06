Toplam sera gazı emisyonu 2022 yılında 558,3 Mt CO2 eşdeğeri olduANKARA (İGFA) - TÜİK, 1990-2022 yıllarına ilişkin Sera Gazı Emisyon İstatistiklerini yayımladı.

32 yıllık verilerde sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton CO2 eşd., 2021 yılında 6,8 ton CO2 eşd. ve 2022 yılında 6,6 ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı.

Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti. Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 179,8 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 400,6 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 37,9 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 5,1 azalarak 71,5 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre %57,7 ve bir önceki yıla göre de yüzde 5,5 artarak 16,3 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Sektörlere göre sera gazı emisyonları, 1990-2022

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu. Toplam CO2 emisyonlarının 2022 yılında yüzder 32,6'sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,6'sı enerji sektöründen, yüzde 13,1'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.