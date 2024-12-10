ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Türkiye'deki işverenler önümüzdeki çeyrekte yüzde 12 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile ılımlı istihdam beklentilerini koruyor.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 413 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi.

Araştırma, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından da açıklandığı üzere, toparlanan ancak yetersiz kalan küresel ekonomik büyüme ortamında gerçekleşti.

ABD ve Asya Pasifik bölgesi için ekonomik beklentiler güçlenirken, bu bölgelerdeki kazanımlar Avrupa ve gelişmekte olan piyasalardaki düşüşlerle dengelendi. Bu eğilimler ankete de yansıdı ve sağlam küresel istihdam görünümüne rağmen, özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler istihdam beklentilerinin düştüğünü bildirdi.

Küresel istihdam görünümü, mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümünün (NEO) bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 25'te kalması ve geçen yılın aynı dönemine göre sadece 1 puanlık bir düşüşü yansıtmasıyla istikrarını koruyor. Bu rakamlar, işverenlerin önümüzdeki çeyrekte istikrarlı işe alım seviyelerini koruyacağına işaret ediyor.

Aynı eğilim küresel bölgelerde de görülüyor. ABD'nin liderliğindeki Kuzey Amerika, 32 NEO puan ile en yüksek istihdam görünümüne sahip. Asya Pasifik bölgesi, geçen çeyreğe göre değişmeyen 27 NEO puanı ile Kuzey Amerika'yı takip ediyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) istihdam görünümü geçen çeyreğe göre 2 puanlık bir düşüşle 19 NEO puanına geriledi. Güney ve Orta Amerika'da ise istihdam görünümü geçen çeyreğe göre 23 NEO ile sabit kaldı. Genel olarak, küresel istihdam görünümü temkinli ve belirsiz bir ortamı yansıtmaya devam ediyor. İşletmeler bu ortamda yollarını bulmaya çalışırken işe alımlarını hızlandırmıyor.

Öte yandan, işverenlerin önümüzdeki çeyrek için sakin bir iş piyasası beklediği Türkiye'de Net İstihdam Görünümü (NEO) yüzde 12 puan ile geçen çeyreğe göre değişmedi, ancak geçen yılın aynı döneminden bu yana 6 puan zayıfladı.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'deki en rekabetçi sektör, geçen çeyrekten bu yana 24 puan ve 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana 2 puan artarak 31 NEO puana ulaşan Enerji ve Kamu Hizmetleri oldu. Bu arada, geçen çeyrekten bu yana en büyük artış gösteren sektör İletişim Hizmetleri. Bir önceki düşüşten sonra toparlanan bu sektör, geçen çeyreğe göre 32 puanlık bir iyileşme kaydetti. Sektördeki NEO şu anda 18 puana ulaşmış durumda. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Enerji ve Kamu Hizmetleri (31)

Bilgi Teknolojileri (26)

Taşımacılık ve Lojistik & Otomotiv (25)

Sağlık ve Yaşam Bilimleri (22)

Finans ve Gayrimenkul (20)

İletişim Hizmetleri (18)

Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (12)

Tüketim Ürünleri ve Hizmetleri (7)

Diğer (12)

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi 25 NEO ile Akdeniz Bölgesi oldu. Bölgede beklentiler geçen çeyrekten bu yana 2 puan azalmış olsa da geçen yılın aynı döneminden bu yana 10 puan arttı. Geçen çeyrekten bu yana beklentilerdeki en büyük artış ise geçen çeyreğe göre 20 puanlık bir sıçramayla 18 NEO puanına ulaşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bildirildi. Bölgelerin NEO puanları:

Akdeniz (25)

Ege (22)

Güneydoğu Anadolu (18)

Karadeniz (17)

Marmara (16)

İç Anadolu (14)

Doğu Anadolu (-4)