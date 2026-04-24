Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen, Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu, ziyaretçilerle buluştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, ilk kez vatandaşların karşısına çıktı. Büyük ilgi gören bu özel buluşmaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Parkın maskotu hâline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu.

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden baba Şakir'in yavrusu, Şubat ayında dünyaya geldi. Başkan Fatma Şahin, yeni doğan zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için sosyal medya üzerinden bir anket düzenleneceğini belirterek, en çok tercih edilen ismin yavruya verileceğini ifade etti.

2026 YILININ İLK 4 AYINDA 115 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Öte yandan, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılı içerisinde toplam 115 yavru dünyaya geldi. Yaklaşık yüzde 52-53 doğurganlık oranıyla, Türkiye'nin en yüksek üreme başarısına sahip doğal yaşam parklarından biri olan tesisin yeni üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ziyaret edilerek bizzat beslendi.

Başkan Fatma Şahin'e ziyaretinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını devrettiği Beren Özdemir'de eşlik etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ile Selvi'nin aşk hikayesinden bahsederek, '15 aylık hamilelik sürecinde Şakir vefat ederek evladının olduğunu göremedi. Çünkü bir zürafanın ortalama ömründen çok daha fazla yaşadı. Şu anda Şakir'in bebeği oldu ve bir oğlan bebeğimiz var. Türkiye'de ilk kez bir zürafamız Türkiye'de dünyaya geldi. Aslında bu durum, nasıl doğa dostu ve hayvan dostu bir şehir olduğumuzun en büyük göstergesidir. Dünyada ve Avrupa'da en iyilerden bir tanesiyiz. 1 milyon metrekare yeşil alan içerisinde tam bir doğal hayat var. En önemli şey ise 100 çalışan arkadaşımızın sevgiyle, hayvanı ve doğayı severek çalışmasıdır. Veterinerinden teknikerine kadar çok iyi yetişmiş bir ekip burada görev yapıyor.' diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN AÇIK DAVET

'Türkiye'de ilk defa doğan bebek zürafayı görmek için Gaziantep'e gelin. Gaziantep'in Doğal Yaşam Parkı'na gelin. Herkesi buraya davet ediyoruz. Selvi'nin ve Şakir'in zürafa yavrusunu görmek için sizleri yeniden buraya bekliyoruz. Şimdi bana soruyorlar, 'Başkanım niye böyle çok doğuruyorlar?' diye. Ben de diyorum ki 'Mutlular.' Biz hayvanlarımıza gastronomi şehrinde çok iyi bakıyoruz. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz mutlu. Bu bebeklerimizi görmek için herkesi yeniden buraya davet ediyoruz.'