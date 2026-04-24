Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlediği cam atık temalı sanat atölyesi keyifli anlara sahne oldu. Öğrenciler bu atölye çalışmasında cam atıkları dekoratif ürünlere dönüştürdü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de hem çevre duyarlılığını artırmak hem de sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Sıfır Atık' yaklaşımı kapsamında toplumun tüm kesimlerini kapsayan çeşitli eğitim, farkındalık ve uygulama etkinliklerini sürdürüyor.

Buna göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 'Cam Atıklar' teması kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde anlamlı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

GONCA'DA SANAT ATÖLYESİ HEYECANI

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerle birlikte düzenlenen sanat atölyesinde cam atıkların yeniden değerlendirilmesi üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Etkinlikte, kullanılmayan cam materyaller çeşitli süsleme teknikleri ve geri dönüşüm malzemeleriyle birleştirilerek dekoratif objelere dönüştürüldü.

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen atölye çalışmasında hem geri dönüşüm bilincinin artırılması hem de atıkların sanatsal üretimle yeniden hayata kazandırılması hedeflendi.

CAM ATIKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Cam atıkların doğru yönetimi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefleyen çalışmalar, Sıfır Atık hareketi çerçevesinde belirlenen tematik uygulamalarla çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasını vurguluyor. Doğada çözünmesi binlerce yıl sürebilen cam atıklar; kalite kaybı olmadan yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen, kum, soda ve kireçten oluşan değerli bir malzeme olarak öne çıkıyor.