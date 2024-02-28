BAYRAMPAŞA / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu ile birlikte ilçe turu attı. Türkiye Bosna Sancak Derneği’nde Boşnak vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, “Sizin hem enerjiniz hem yetenekleriniz bu kente iyi geldiği gibi, bizim de bu yolculuğumuza iyi geliyor; iyi de gelecektir. Bu duygularla, desteğinizle, iddia ediyorum ki; 2014, 1 Nisan sabahı, tahmininizden çok daha güzel günlere uyanacağız ve hep birlikte, her şeyin çok güzel olacağı bir döneme başlayacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bulgur Palas açılışının ardından Bayrampaşa’ya geçti. Öğle yemeğini, CHP milletvekili Yunus Emre ve CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu ile birlikte, İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi’ndeki bir esnaf lokantasında yiyen İmamoğlu, ilk ziyaretini aynı cadde üzerindeki Giresun Gönüllüleri Derneği’ne yaptı.

Giresun Günüllüleri Derneğinde bir süre kalıp sohbet eden İmamoğlu ve Hasan Mutlu, Giresun Gönüllülerine teşekkür etti. Ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İmamoğlu ve Mutlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra Yıldırım Mahallesi’ne geçen İmamoğlu ve Mutlu, “Türkiye Bosna Sancak Derneği”nde Boşnak vatandaşlarla bir araya geldi. Derneğin etkinlik salonunu dolduran vatandaşlar, İmamoğlu ve Mutlu’ya sevgi gösterilerinde bulundu.

PROF. ZİYADE: “BUNDAN ÖNCE EN COŞKULU HALK KATILIMI SİZİN BİR ÖNCEKİ ZİYARETİNİZDİ”

Buluşmada ilk konuşmayı yapan Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade’nin, “Yaklaşık 10 yıldır dernekteyim. Birçok organizasyonları burada icra ediyoruz Başkanım. Bundan önce en aktif, coşkulu halkı ne zaman bir araya getirdiklerini sorduklarında; sizin bir önceki ziyaretinizdi. O heyecanı nasıl egale ederiz diye düşünüyordum, yine sizle egale ettik” sözleri salondan büyük alkış aldı.

İMAMOĞLU: “SİZLERİ ÇOK ÖZEL SEVİYORUM”

Yakın geçmişte büyük acılar yaşayan Boşnak yurttaşların, ‘vatan’ kavramını en iyi bilen insanlar olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Geçmişinde bir kısım acılar yaşayan, bir kısım trajedileri yaşayan ve vatansızlığı da gören, bilen insanlar, vatanı daha iyi hissederler ve daha iyi savunurlar. Bunu temsil eden, ülkemizde bizimle birlikte bu topraklarda, hep beraber yaşadığımız, Boşnak hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız da bu duyguyu en yoğun hisseden, en yoğun yaşayan, vatan duygusu, millet duygusu, birlikte yaşam duygusu, barışın ne kadar değerli olduğunu bilme noktasında; bazen gözü nemli, bazen içten, kalben, vicdanen en iyi anlatan insanlarımız, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz olmuştur. Ve gerçekten bu duyguyla sizleri çok özel seviyorum; öyle seven bir insanım” dedi.

“İSTANBUL, BALKANLAR'I DA EN YÜKSEK SEVİYEDE TEMSİL EDEN BİR ŞEHİR”

İBB olarak kuruluşuna ön ayak oldukları B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın önemine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Balkanlar'ı da en yüksek seviyede, en yüksek nüfusta, en yüksek duyguyla temsil eden şehir İstanbul. O bakımdan ben kendimi, sadece burada bir belediye başkanı olarak görmüyorum. Aynı zamanda, örneğin; Balkanlar'a hizmet etmesi gereken, Balkanlar'a sağlıklı ve iyi duyguları taşıması gereken de bir belediye başkanı olarak görüyorum. Onun için ilk ziyaretimi belediye seçimlerini kazandıktan sonra Bosna Hersek'e yaptım ve Saraybosna ziyaretini gerçekleştirdim. Çok da mutlu oldum. O günden bugüne çok iyi gelişen dostluklarımız var. Ama belediye başkanlarıyla ama farklı kimlikler üzerinden ve çok iyi iş birlikleri oluşturduk. Hele ki; üç-beş belediye başkanımızla tartıştığımız, ‘Acaba olur mu’ dediğimiz, Saraybosna olsun, işte o dönem Sofya, Atina gibi, Tiran gibi belediye başkanlarıyla yaptığımız sohbetle, şu anda 60’ın üstünde Balkan şehirlerinin bir arada olduğu, muhteşem B40 Balkan Şehirleri Ağı, Balkan Şehirleri Zirvesi şeklinde, iş birliği ortamını kurduk, devam ediyoruz. İstanbul, bunun kurucu şehri oldu. Bizim kurucu şehir olmamız ve ilk dönem başkanlığımızdan sonra, Atina bir dönem başkanlığı yaptı. Şimdi ocak ayında Tiran'a devrettik. Seneye ocak ayında da dönem başkanlığını Saraybosna yapacak. İnşallah el ele kol kola yapacağız.”

“B40 BALKAN ŞEHİRLERİ AĞI, ACILARA KARŞI BARIŞIN TEMİNATI OLACAKTIR”

Kurdukları B40 Ağı’nın, geçmişte Balkanlarda yaşanan acılara karşı barışın teminatı olmasını dileyen İmamoğlu, “İnşallah görevimiz, sizlerin desteği olursa, zaten devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum Daha iyi, daha güçlü bir iş birliği zeminini sağlayarak, sizlerle birlikte, göreceksiniz Balkanlar'da yaşayan bütün soydaşlarımıza, her birisine ama Bosna Hersek'te ama Bulgaristan'da, Yunanistan'da, onların oradaki mutluluğunu, huzurunu, oradaki çağdaş bir ortamda varlıklarını eğitimden birçok konuya kadar desteklenmeleri hususunda da güçlü iş birliklerine ve programlara imza atacağız. Ve her zaman kulağımız, gözümüz Balkan coğrafyasında olacak. Bu hem Türkiye'nin asla vazgeçilmez dış politika prensibidir hem de İstanbul halkının, 16 milyon insanın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de asla vazgeçmeyeceği ve mutlak üzerinde duracağı iş birliği ve diyalog prensibi olacaktır. Bu noktada da bizim en önemli rehberimiz, en önemli ışığımız ya da masadaki ortak aklımızın önemli bir parçası, elbette ki Bosna Sancak gibi köklü bir dernek olacaktır” diye konuştu.

“SİZLERİN EMEK VE HİZMET VERMEK İSTEDİĞİ NE VARSA, BENİM DE EMEK VE HİZMET VERECEĞİM SAHA OLACAKTIR”

Yönetim katını ziyaretinde Başkan Prof. Ziyade’nin kendisine, “Biz sizi bir Boşnak ve kendimizden bir parça olarak görüyoruz” dediğini aktaran İmamoğlu, “Bu konumlanma, elbette ki benim 16 milyon insanımıza karşı sorumluluğumuzu, elbette ki bir eşitlik içerisinde yürütme sözümün olduğunu asla unutmuyorum, ama içimde de vicdanımı ısıtan sıcacık bir pozitif ayrımcılık sahası oluşturmadı değil. Buradan elbette popülist cümlelerle sizi ayağa kaldıracak değilim. Ben öyle birisi değilim. Ama göreceksiniz; icraatlarımla, bugün burada kalbimde, vicdanımda hissettiğim sıcaklığı, önümüzdeki beş yılda ve ondan sonraki zaman diliminde, konumun, makamım ne olursa olsun, buradaki sözümü hiçbir zaman unutmayacağım. Duyarlılıklarınız, duyarlılığım; değer verdiğiniz projeleriniz, projelerim ve sizlerin emek ve hizmet vermek istediği ne varsa, benim de emek ve hizmet vereceğim saha olacaktır. Bu duygularla sizleri selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMPAŞA ŞEHRİN GÖBEĞİNDEDİR, AMA SANKİ DIŞINDA KALMIŞTIR”

Bayrampaşa özelinde önemli hizmetler yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bayrampaşa’nın çok özel bir konumda olduğunu, İstanbul haritasına baktığımızda zaten görürüz. Aslında göbeğindedir, ama sanki dışında kalmıştır. Hatta köhneleşmiş bir kısım sahaları, burayı da çok değersizleştirmektedir. Bunun farkındayız. Buraya gelir gelmez, Bayrampaşa sınırları içerisinde bir suç merkezine dönüşmüş olan otogarı, 2-2,5 yıllık çalışmayla rehabilite etmemizin, düzenlememizin o bölgedeki birtakım adli sorunların, birtakım emniyet güçlerini ilgilendiren sorunların ne denli azaldığını bize yaşatmıştır. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam etmekte” bilgilerini paylaştı. Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Mutlu, Meclis ve kendisi için destek isteyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“SİZİN ENERJİNİZ VE YETENEKLERİNİZ BU KENTE İYİ GELDİĞİ GİBİ, BİZİM DE BU YOLCULUĞUMUZA İYİ GELİYOR; İYİ DE GELECEKTİR”

“Günün sonunda, 31 Mart akşamı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin, ileriye umutla bakan milletinin, 1 Nisan sabahına uyandığında demokraside, adalette daha güçlü nefes alabildiği, kendini çok değerli hissettiği ve asla baskı altında hissetmediği bir dönemin, özgür ve özgün bir dönemin başladığı bir sabaha uyanmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz o soluğu, bu şehre 2019’da sizlerle birlikte aldırdık. Şimdi daha güçlü, daha derin bir rahatlama ve geleceğe daha umutla bakabilme yolculuğuna hep birlikte çıkalım istiyoruz. Ve desteğiniz, bizim için inanılmaz değerli. Sizin hem enerjiniz hem yetenekleriniz bu kente iyi geldiği gibi, bizim de bu yolculuğumuza iyi geliyor; iyi de gelecektir. Bu duygularla, desteğinizle, iddia ediyorum ki, 2014, 1 Nisan sabahı, tahmininizden çok daha güzel günlere uyanacağız ve hep birlikte, her şeyin çok güzel olacağı bir döneme başlayacağız.”