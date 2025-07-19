AWITA New York Studio, 14-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye'den çağdaş sanatçı ve akademisyen Dr. Şule Sayan, tarafından hazırlanan “Tarifi Zor Bir Tecrübe” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

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ABD (İGFA) - Bireyin özel ve profesyonel yaşamında karşılaştığı yapısal belirsizlikler ve ertelenmiş beklentilerin yarattığı yalnızlık hissini, metin temelli bir görsel anlatıya dönüştürüyor.

Modern yaşamın vaat ettiği istikrar duygusuna karşı eleştirel bir pozisyon alan sergi, toplumsal ilişkilerin söylemsel düzeyde umut vadetmesine rağmen, eylem düzeyinde kırılma, güvensizlik ve yalnızlık ürettiğini görünür kılmayı amaçlıyor.

Sanatçı, bu temsili yalnızca bireysel düzeyde bırakmıyor; aksine, kişisel olanı kolektif bir hissiyat alanına taşıyarak, sabır ve umut gibi kavramlar ardına gizlenen yapısal eşitsizlikleri sorguluyor.

Metin, görsel ve kavramsal öğelerin iç içe geçtiği işlerde dil, yalnızca bir ifade aracı olarak değil, aynı zamanda bir iktidar yapısı olarak ele alınıyor. Sanatçının işleri, izleyiciyi yalnızca estetik bir deneyime değil, aynı zamanda düşünsel bir yüzleşmeye davet ediyor.

Sergi, çağdaş bireyin maruz kaldığı duygusal ve yapısal şiddetin görsel bir dökümünü sunarken; yalnızlık, beklenti, sabır ve kırılganlık gibi temaları derinlemesine işliyor. Bu yönüyle “Tarifi Zor Bir Tecrübe”, hem kişisel hem de toplumsal bir içeriğe sahip.

DR. ŞULE SAYAN’IN ÖZGEÇMİŞİ:

1988 yılında Ankara’da doğan Şule Sayan, Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2022 yılında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik derecesini tamamladı. Sayan, akademik kariyerine Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Türkiye ve yurtdışında çok sayıda sergiye katılan sanatçının güncel sanat pratiklerine dair uluslararası yayınevlerinde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.