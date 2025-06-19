Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Şikago’da düzenlenen Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti ile ABD pazarında Türk mobilyasını tanıttı. Birliğin yeni hedefi 1 milyar dolar ihracat.İZMİR (İGFA) - Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ABD’ye yönelik 9-13 Haziran 2025 tarihlerinde Şikago’da Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi.

Heyet, dünyanın önde gelen ticari mobilya fuarlarından NeoCon Show 2025’i ziyaret ederken, TOBB Ticaret Merkezi’ni (TTC) de inceleme fırsatı buldu.

Proje, ofis, bebek-çocuk, bahçe ve ev mobilyası üreten 15 Türk firmasının katılımıyla gerçekleşti. Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, firmaların ABD pazarını tanıma yolunda önemli bir adım attığını belirterek, “NeoCon Show’da güncel tasarım trendlerini gözlemledik ve 130 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. TOBB Trade Center ziyaretiyle de Bakanlık destekli depolama hizmetini deneyimledik. ABD’nin 70 milyar dolarlık ithalatından yüzde 0,5 pay alarak 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.

Şikago’nun The Mart binasında düzenlenen NeoCon Show, ofis, sağlık, eğitim ve konaklama sektörlerine yönelik yenilikçi tasarımları sergileyen bir platform. Türk firmaları, fuarda Amerikalı ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle görüşerek uzun vadeli iş birliklerinin temellerini attı. Gürle, “ABD, özellikle ofis ve dış mekan mobilyalarında büyük bir ithalatçı. Şikago’nun lojistik avantajıyla bu pazarda yer edinmek stratejik bir hamle” diye konuştu.

ÇİN KRİZİ TÜRK MOBİLYASINA FIRSAT YARATTI

Birlik Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, ABD-Çin arasındaki ek vergi krizinin Türk mobilyacılarına yeni fırsatlar sunduğunu vurgularken, “Amerikalı ithalatçılar alternatif tedarikçiler arıyor. Görüşmelerde Türk firmalarına ilginin arttığını gördük. Bu, önümüzdeki dönem için büyük bir potansiyel” diye konuştu.

Heyet, fuar sonrası Virgin Hotels’deki B2B oturumlarında Amerikalı sektör temsilcileriyle bağlantılar kurdu. Program, mağaza ve showroom ziyaretleri ile fabrika gezileriyle zenginleştirildi.

Şikago Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği’nin desteklediği heyet, Ticaret Ataşesi Ahmet Samet Tekoğlu’nun da katılımıyla güçlendi.

Heyetin son gününde TOBB Ticaret Merkezi’ne yapılan ziyarette ise firmalara lojistik, depolama ve showroom destekleri tanıtıldı.