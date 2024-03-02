Türk edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir çok eseri miras bırakan Yaşar Kemal, ölümünün 9. yılında Sarıyer Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından BKSM’de düzenlenen törenle anıldı. Etkinlikte sahne alan Kardeş Türküler, büyük ustanın eserleriyle harmanladığı türküleriyle izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

'İnce Memed', 'Yer Demir Gök Bakır' gibi unutulmaz eserlere imza atan edebiyatımızın ulu çınarı Yaşar Kemal, sevenleri tarafından ölümünün 9'uncu yılında da unutulmadı. Büyük usta Sarıyer Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde (BKSM) düzenlenen programla anıldı.Gençler Yaşar Kemal’in Binbir Çiçekli Bahçesi’nde sergisiyle başlayan program Kardeş Türküler’in seslendirdiği birbirinden güzel türküler ile son buldu. Etkinliğe katılan Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e usta yazarın “Deniz Küstü” kitabını hediye etti.

YAŞAR KEMAL BİR FELSEFEDİR

Anma programında konuşan Başkan Genç şu ifadelere yer verdi: “Yaşar Kemal, sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir halk ozanıdır. Her bir eseri, toplumun derinliklerine inerek, halkın acılarına, sevinçlerine ve umutlarına dokunur. Yaşar Kemal bir felsefedir. İnsanlık değerlerine olan inancını ve insanın insanla kurduğu bağların gücünü hatırlatır.

ONUN İZİNDEN GİTMELİYİZ

İyi ki yaşadı Yaşar Kemal. İyi ki tanıdık onu. Onunla geçirdiğimiz zamanın bize kattığı derinlik ve zenginlikle, onun izinden giderek daha adil, daha hoşgörülü ve daha insanca bir dünya yaratmak için çaba göstermeliyiz.

Yaşar Kemal'i saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.” Başkan Şükrü Genç, konuşmasını büyük ustanın “Hannaya Şiirler” şiiri ile noktaladı.