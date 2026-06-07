Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 10-1 mağlup ederek Ampute Süper Ligi'ni 3. sırada tamamladı. Bordo-mavili ekip, 17-20 Haziran tarihlerinde oynanacak yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, Ampute Süper Ligi'nin son haftalarında başarılı performansını sürdürerek deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Trabzon temsilcisi, bu galibiyetle ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Bordo-mavili ekip, elde ettiği bu başarının ardından Ampute Süper Ligi üçüncülük kupasını 14 Haziran'da kendi sahasında düzenlenecek törende Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı'nın katılımıyla teslim alacak.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Trabzon Büyükşehir AMP FK, 17-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasında yer alarak yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek.

Trabzon temsilcisi, söz konusu organizasyonda başarılı sonuçlar alması halinde 2025-2026 sezonunu iki kupayla kapatma fırsatını yakalayacak.