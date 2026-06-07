Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu'nda dereceye girenler belli oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Ultra Sümela Maratonu tamamlandı.

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nin eşsiz doğasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve 17 ülkeden gelen 647 sporcu, 61K, 22K ve 10K parkurlarında mücadele etti.

61K, 22K VE 10K'DA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Maratonun en zorlu etabı olan 61 kilometrelik parkurda erkeklerde Şakir Atmaca birinciliği elde ederken, Anton Kaytasev ikinci, Pete Harrison üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Nejla Eyrice birinci, Alev Karadağ ikinci ve Havva Muhcu üçüncü sırada yer aldı. 22 kilometre yarışında erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Seyfettin Boran ikinci ve Hasan Cansu üçüncü oldu. Kadınlarda Kübra Akçayoğlu birinciliği kazanırken, Gülden Akyıldız ikinci, Berna Köksal ise üçüncü sırayı aldı. 10 kilometre yarışında erkeklerde Denys Skulimovskyi birinci, Sabri Ay ikinci ve Ogün Bebek üçüncü olurken, kadınlarda Nilüfer Kemal Ogly birinci, Tuğba Akın ikinci ve Doğa Canik üçüncü oldu.

DERECEYE GİRENLERİ TEBRİK EDİYORUM

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uluslararası Ultra Sümela Maratonu'nun her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, 'Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi gibi dünya çapında bir destinasyonda böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 17 ülkeden ve ülkemizin birçok şehrinden gelen 647 sporcuyu Trabzon'da ağırladık. Sporcularımız yalnızca zorlu parkurlarda yarışmadı, aynı zamanda şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini de deneyimleme fırsatı buldu. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonumuza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Trabzon'u spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.