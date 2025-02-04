Tanınan Tiyatro Sanatçısı Oyuncu zynı zamanda Söz Yazarı Sema Sima 2025 Yılında Bomba Gibi Geliyorum Müzik Piyasasına Açılıyorum Dediği Beklenen Eserini Çıkartarak Müzik Piyasasına Merhaba Dedi…

Tiyatrocu Oyuncu Söz Yazarı Semra Simanın İlk Eseri Çıktı…

Sözleri Kendine Ait Olan Bestesi ve Müziği Sedat Örence’ye Ait Bulunan Yapımcılığı ve Klip Çekimleri Zeki Salihoğu Tarafından Yapılan Sanatçının İkamet Ettiği Sakarya Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’nın da Destekleriyle Gerçekleşen ZS Pruduction Netd Etiketiyle Müzik Youtube Kanalında Yayınlanmaya Başladığı Görüldü.

aydınSes Medya adına Adına Sanatçı Dostumuz Semra Sima Hanımefendinin Yeni Çıkarttığı Eserin Hayırlı Olmasını Temenni Eder Başarılarının Devamını Dileriz.