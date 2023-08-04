Çin’de devlet demiryolları işletmecisi olan China State Railway, temmuz ayında 406 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. 1-31 Temmuz döneminde günde ortalama 13,1 milyon yolcu, günde ortalama 10 bin 169 tren ile ulaştırma hizmeti gördü. Şirketin açıklamasına göre yolcu sayısı, salgının başladığı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2’lik artış yaşadı.



İlgili devlet firması, yolcularına yaz tatili akını sürecinde daha iyi hizmet verebilmek için işletme planlarını büyük veri temelinde optimize etti. Ayrıca Guangzhou, Shenzhen ve Changsa gibi büyük kentlerinin garları, güvenlik kontrolü gibi alanlarda personel sayısını artırarak yolcuların giriş süreçlerine hız kazandırmak amacıyla çalışmaların etkin olmasını sağladı.



Yaz tatili dönemi, artan yolcu akını yüzünden genellikle ülkenin demiryolu sistemi açısından çok yoğun bir zaman. Yaz ayları Çin’de seyahatin en zirve yaptığı bir dönem. Öğrenciler yaz tatili için evlerine dönerken diğer yandan da aile ziyaretleri ve turistik geziler yine bu dönemde artıyor. Bu yılın yaz tatili kalabalığı, 1 Temmuz’da başlayıp 62 gün sürerek 31 Ağustos’ta sona erecek.