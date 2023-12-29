Türkiye'nin Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında iki takım cuma akşamı saat 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti. Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi.

Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı. Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti.

İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Galatasaray kafilesini ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesini binlerce taraftar karşıladı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe, ertelenen Süper Kupa Finali için ortak açıklama yaptı. Açıklamada, ayrıntıya girilmezken, "Bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Maça saatler kala Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep etti. Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. Bu görüşme trafiği olumlu sonuçlanacak gibiydi ancak bir süre sonra konunun sonuçlanmadığı anlaşıldı. Kriz sürerken TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası önce kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

TAKIMLAR OTELDEN ÇIKMADI

Ancak Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Yaşananların ardından Riyad'daki Süper Kupa finali iptal edildi ve ertelendi.

TİŞÖRT VE PANKARTA ONAY ÇIKMADI

Riyad'dan bildiren NTV Spor Müdürü Ali Dedeoğlu, İstiklal Marşı konusunda bir problem olmadığını ancak tişört ve pankarta onay çıkmadığını aktarmıştı.

TFF NE DEDİ?

TFF'den yapılan ilk açıklamada da maçın oynanacağı belirtilmiş ve, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." açıklamasını yapmıştı.

İPTAL KARARI DUYURULDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tartışmalı konularla ilgili toplantı yaptı.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe, iptal edilen Süper Kupa finali için ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

GALATASARAY KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından yurda dönüş yaptı.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 01.30'da havalanırken İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için erteleme kararı - 3

FENERBAHÇE KAFİLESİ DE İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertlileri Riyad'dan Türkiye'ye taşıyan uçak saat 01.45'te havalandı. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Takım otobüsünden taraftarlara seslenen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki takım kafilesi de birçok farklı takımın taraftar grupları tarafından coşkulu şekilde karşılandı.

SÜPER KUPA'NIN NEDEN RİYAD'DA OYNANMASI KARARI ALINMIŞTI?

Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması kararı ve müsabakanın gerçekleştirileceği tarih spor kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın son yıllardaki futbol yatırımlarına vurgu yapmış ve "Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında Dünya Kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Biz de Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurt dışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TFF olarak Süper Kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor." şeklinde konuşmuştu.