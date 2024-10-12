CHP’li vekil Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde vatandaşların uyuşturucu konusundaki şikayetlerini dinledi. Vatandaşlar, ilçede uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu, 14 yaşındaki çocukların bile metamfetamin kullandığını belirtti. Kimseye zarar vermemesi için oğlunu şikayet ederek cezaevine attırdığını anlatan bir baba, “İçişleri Bakanı’na, Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Benim oğlumun durumu iyi değil. Oğlumu kurtarın!” şeklinde yardım istedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Suruç’ta, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek uyuşturucu sorunuyla ilgili şikayetleri dinledi. Tanal, vatandaşların uyuşturucu bağımlılığı ve kamu kurumlarının uyuşturucuyla mücadelede yetersiz kalmasına dair dile getirdiği sorunlara dikkat çekti.

“SURUÇ UYUŞTURUCUNUN YUVASIDIR”

Tanal’ın Suruç’taki uyuşturucu sorununa dair paylaştığı videoda ilk konuşan vatandaş, ilçede uyuşturucu tehdidinin boyutuna vurgu yaparak, “Ben Emniyet kapısına gidiyorum, kovuyorum. Onun bunun yanına gidiyorum kovuyorum. Suruç uyuşturucunun yuvasıdır. Bunu Emniyet de biliyor, herkes biliyor” iddiasında bulundu.

“ESKİ KAYMAKAM, MAKAMI BANA YASAKLADI”

Kendisinden önce söz alan vatandaşın da kendi oğlunun da uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten ikinci vatandaş ise “Kendim uyuşturucuya karşı çıktığım için eski kaymakama gidip dilekçe verdim. kayyum olan. Resmi makamını bana yasakladı. Çarşıda kaymakamın koruması tarafından tehdit edildim” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal araya girerek, “Bunlar doğru mu arkadaşlar?” şeklinde etrafındaki kalabalığa soru yöneltti. Kalabalık hep biraz ağızdan “Evet doğrudur. Konuşan arkadaşın oğlu da bağımlıdır” yanıtını verdi.

“OKUL ÇIKIŞINDA ÇOCUKLARI ZEHİRLİYORLAR”

Açıklamalarını sürdüren ikinci vatandaş, “Konuşan abimin oğlu da bağımlıdır. Suruç‘ta uyuşturucu 14 yaşına düşmüş. Kimse konuşmuyor. Gelsinler konuşsunlar. Okul çıkışında çocukları zehirliyorlar. Anneler perişan. Bir ailede dört kişi madde bağımlısı. Çocuklar madde almak için annesini sokakta kesecek. Kimse bakmıyor, kimse destek çıkmıyor. Burada defalarca oturdum. Hatta yine eylem yapacağım. Yeni gelen kaymakama ben yazı vermişim. Üst yazı emniyete geçse pankartım da hazır. Ben oturacağım ama ne yazıkki burada konuşuyorlar. Peki ben defalarca uyuşturucu nedeniyle burada oturma eylemi yaptım. Neden kimse ses çıkarmadı? Neden ben tek başıma burada oturdum? Bugün banaysa yarın onlaradır” diye konuştu.

CHP’li Tanal, yeniden vatandaşın söylediklerinin doğru olup olmadığını “Yani arkadaşlar bu anlatılanların hepsi doğru mu?” şeklinde sordu. Etraftaki vatandaşlar, “Doğrudur” şeklinde cevap verdi.



İkinci vatandaş, konuşmasını devam ettirerek, “Sayın Vekilim, kimi çocuğunu köye götürmüş, bağlamış. Etrafına zarar vermesin diye. Bir anne, bir baba kendi ciğerini bağlar mı? Yani mecburiyetten götürmüş” bilgisini aktardı.

Tanal, uyuşturucunun kaynağını sorduğunda, vatandaş, uyuşturucunun çarşı merkezinde, okul çevreleri ve parklar gibi yerlerde rahatça bulunduğunu söyledi. Vatandaş, bu durumu defalarca resmi makamlara bildirdiğini belirtti.

İlk konuşan vatandaş, araya girerek “Sayın vekilim, şu bir milyoncularda adam özellikle ambar açmış. Uyuşturucu kullananlar doğrudan oraya gidiyorlar” şeklinde iddiada bulundu.

Tanal, bu ayrıntının emniyete bildirilip bildirilmediğini sorunca vatandaş, defalarca bu hususun polise bildirildiğini ifade etti.

Bunun üzerine CHP’li Vekil Mahmut Tanal, “Ne yapıyorlar?” diye sordu.

İkinci vatandaş ise şunları aktardı: “Ben kendim defalarca polis memurunu aradım. Okulun yanında oğluma uyuşturucu verecek. Biz torbacıyı yakaladığımız zaman siz bana ‘Suç işliyorsunuz’ diyorsunuz. Ben torbacı yakalıyorum. Torbacı kim? O da benim oğlum gibi arkadaş kurbanıdır. O da uyuşturucuya düşmüş. Yani yarına biraz olsa kendine alıyor, çocuğuma veriyor, öbürüne alıyor.”

“DEVLET ZORUNLU TEDAVİ ÇIKARSIN”

Tanal, Suruç’un geçmişte böyle bir sorunla anılmadığını ifade ederek, “Ben Suruç’un eski yapısını biliyorum. Çok asaletli olan bir ilçemizdir. Suruç‘ta böyle bir şey olmazdı arkadaşlar” dedi.

Ancak vatandaşlar, ilçede uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu, 14 yaşındaki çocukların bile metamfetamin kullandığını belirtti. İkinci konuşan vatandaş, şöyle söyledi: “Sayın vekilim, en çok uyuşturucu Suruç‘tadır. 14 yaşına düşmüş uyuşturucu. 14 yaşındaki çocuklar metamfetamin içiyor. Git annelerin halini gör. Çocuğunu bağlayanlar gelsinler buraya. Keşke gelseler. Kimi kızını bağlamış, kimi oğlunu götürmüş köyde bağlamış. Başkasına zarar vermesin diye bunu yapıyorlar. Suruç‘un en büyük sorunu tozdan, topraktan uyuşturucudur. 8 yıldır bununla uğraşıyorum. Ailece biz mahvolduk. Çocukları uyuşturucu bağımlısı olan aileler için devlet zorunlu tedavi çıkarsın. Yani çocuğun eline vermişler, benim oğlum zaten madde bağımlısı. Neyin ne olduğunu bilmez. Hafızasını kaybetmiş. Orada doktor diyor ‘sen tedavi olacak mısın?’ Onun aklı yerinde yerinde değil. Yani zorunlu tedavi şarttır.”

“OĞLUMU KURTARIN!”

Bir başka vatandaş da konuşma yaparak, “Benim yeğenim koskocaman, askerliğini yapmış. O da madde bağımlısı. Hiçbir şey bilmiyor. Annesini dövüyor, babasını dövüyor, kavga yapıyor. Bu arkadaş tanıyor. Aynen Sorun büyüktür” dedi.

Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan kimseye zarar vermemesi için şikayetçi olduğunu, oğlunun şu an cezaevinde bulunduğunu anlatan ikinci konuşan vatandaş, “Şu anda koyuncuların parkı var. Belediyemizin karşısındadır. Öğretmenevinin bitişiğinde. Ben defalarca bunu dile getirmişim, resmi makamlara bildirmişim. Şu anda büyük oğlum cezaevinde. Akli dengesi yerinde değil. Ailesine, kendisine, çevresine zarar verdiği için ben çocuğumdan şikayetçi oldum. Çocuk şu an cezaevinde. Oğlum cezaevinde de eğer başkasına bilmeyerek zarar verirse, suçlu biz değiliz. Çünkü oğlumun akli dengesi yerinde değil. Ben buradan İçişleri Bakanı’na, Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Benim oğlumun durumu iyi değil. Oğlumu kurtarın!” şeklinde yardım talep etti.

TANAL: UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ BİRLİKTE KURUTURUZ

Tanal’ın uyuşturucunun Suruç’un en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtmesi üzerine de bir diğer vatandaş, “Uyuşturucu, Suriyeli arkadaşlar geldiğinden beri çok olmuş” iddiasında bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, duyarlılıklarından dolayı vatandalara teşekkür ederek, “Ben bu sorunla ilgileneceğim. Sizden ricam şu: Uyuşturucu hakikaten toplumu kanser gibi kemiriyor, eritiyor. Çevrenizde uyuşturucu ile ilgili ne kadar emniyete bilgi verirseniz, emniyet de bu bilgileriden yola çıkarak, bununla birlikte, hep birlikte toplum olarak ancak mücadele edip bunun kökünü böyle kurutabiliriz arkadaşlar. Ele vermek zorundayız” değerlendirmesini yaptı.