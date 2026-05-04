Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Swimming World Series müsabakalarında, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün milli sporcusu Sümeyye Boyacı tarihi bir zafere imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Açık Yaş Kadınlar 50 Metre Sırtüstü finalinde sergilediği üstün performansla 47.38'lik derecesine ulaşan başarılı yüzücü, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Azmi, disiplini ve kararlılığıyla bir kez daha göğsümüzü kabartan Sümeyye Boyacı, elde ettiği bu önemli başarıyla hem ülkemizi hem de Eskişehir'i uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etti.

Sporcu kimliğinin yanı sıra ilham veren hikâyesiyle de dikkat çeken Boyacı, genç sporcular için rol model olmaya devam ediyor.

Sporcusuyla birlikte yoğun bir hazırlık süreci geçiren antrenör Mehmet Bayrak, elde edilen bu altın madalya ile çalışmalarının karşılığını almış oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı ve antrenörü Mehmet Bayrak'ı yürekten tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.