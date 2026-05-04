MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor için Kulüp Başkanı Nahit Eren'e tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli, başarının Diyarbakır ve Türk futbolu adına önemli olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor için Kulüp Başkanı Nahit Eren'e bir tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli, 1990 yılında kurulan kulübün tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Amedspor'un elde ettiği başarının Diyarbakır ve Türk futbolu açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Bahçeli, kentin tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek bu başarının sosyal ve ekonomik canlılığa katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bahçeli mesajında, kulübün Süper Lig'deki yolculuğunda fair play, spor ahlakı ve kardeşlik hukukunu ön planda tutmasının önemine vurgu yaptı. Bu başarının, gençlerin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici gücünün daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inandığını belirtti. Bahçeli, Amedspor'un elde ettiği başarının Türkiye'de birlik, beraberlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sağlamasını temenni etti.