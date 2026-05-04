Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off serisi 10. haftasında sahasında Ortahisar Belediyespor'u 38-31 mağlup etti. Belediyespor, 1 maç eksiğine rağmen bitime 3 karşılaşma kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

BURSA (İGFA) - Ligde normal sezonda olduğu gibi 4 devreli lig usulüne göre gerçekleştirilen play-off etabında da liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, iddiası kalmayan rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Büyükşehir Belediyespor, 7. dakikayı 4-0 önde geçti. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikayı 9-2 önde geçerken, 22'de farkı 9 sayıya (15-9) çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 18-10 önde tamamlayan ve ikinci yarının başında farkı 10 sayıya (27-17) çıkaran Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın 43. dakikasını 29-18 üstünlükle geçerken, mücadeleden de 38-31 galip ayrıldı. Bu sonuçla sezonun bitimine 3 maç kala bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 50. Yıl Federasyon Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.