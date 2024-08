Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Filistin’de ve bölgede yaşanan olayların hepsinin Büyük Ortadoğu Projesinin bir parçası olduğuna dikkat çeken yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de SP İl Başkanı ve GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, Filistin'de yaşananların Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)'nin bir parçası olduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Başkan Av. Tekin, İslam ülkelerinin her şeyi olduğuna dikkati çekerek, "Yer altı madenleri, petrol kaynakları, sarayları, milyar dolarları, sanayileri, uçakları, arabaları... her şeyleri ama her şeyleri var. Ama maalesef bu kadar maddi güce rağmen İslam ülkeleri büyük bir zillet içinde. Ne kadar acı bir durum. Bilinmelidir ki Filistin düşerse hedef Lübnan’dır, Irak'tır, Suriye'dir, İran'dır, Suudi Arabistan'dır, Mısır'dır, Türkiye'dir. İsrail’in ve ırkçı emperyalistlerin hedefi Nil’den Fırat’a kadar olan topraklarda Büyük İsrail devletini kurmaktır.İsrail, sadece Filistinliler için değil, bütün insanlık için tehdittir. Coğrafyamızı tarumar edecek olan, ‘Arz-ı Mev’ud’ hedefi doğrultusunda yakıp yıkmaktan, çocuk, kadın, yaşlı genç demeden masum insanları katletmekten geri durmamaktadır.Gazze'de, Filistin’de huzur sağlanmadıkça yeryüzüne huzur ve barış gelmeyecektir. Bütün İslam ülkelerinde halklar Filistin'e destek mitingleri, eylemleri yaparken yöneticiler sadece gündemi geçiştirmekle meşgul, kınama toplantılarından öteye gidemiyorlar. Artık protestolar anlamını yitirmiştir. İslam ülkeleri birleşmeli ve yüzyıllık projeleri çöpe atacak adımlar atmalıdır.İslam ülkeleri için birlik ve beraberlikten başka çıkar yol yok. Batı’nın ve siyonist rejimin stratejilerine karşı tek çözüm yolubirlik, bütünlük ve cesarettir.” diye konuştu.