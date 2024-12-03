2025 Yılı Ocak ayında maaşlara yapılacak zamlar hem çalışanları hem emekliler tarafından merak ediliyor. Maaş zamları son 6 aylık enflasyona göre belirlenirken, ,enflasyon rakamları da kurumlara göre değişiyor.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. ENAG'ın ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarI arasında büyük bir fark olması dikkat çekiyor.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın 11'inci enflasyon verisi açıklandı.

TÜİK'in rakamlarına göre, Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,56 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

E-TÜFE ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2024

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %4,06 arttı

Kasım 2024 dönemi (31.10.2024-30.11.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat

Endeksi aylık bazda %4,06 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %86,76 arttı

Kasım 2024 dönemi (31.10.2023-30.11.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat

Endeksi yıllık bazda %86,76 arttı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Devlet TÜİK sonuçlarını göze alarak maaş zam oranlarını hesaplıyor. Buna göre, En düşük emekli maaşı 2024 yılı Temmuz ayı dahil 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsahenüz açıklanmayan Aralık ayı verisi hariç, en düşük emekli maaşı 14 bin 350 liraya yükselebilir gibi görülüyor.