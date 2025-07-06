Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2025 yılında şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıktığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SON 10 GÜNDEKİ 761 YANGININ TAMAMI KONTROL ALTINA ALINDI



Bu yıl şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıkmıştır.



Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir.



Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19.135 sorti yapmış ve 62.881 ton su atmıştır.



Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.



Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir. Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır.

"761 YANGIN KONTROL ALTINA ALIMIŞTIR"

Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alınmıştır."

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