Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında tarımsal hasılanın yüzde 7 artarak 74 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Türkiye, bu başarıyla dünyada ilk 7 ülke arasına girdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin 2024 yılında tarımsal hasılada rekor kırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Dünya Bankası verilerini paylaşan Bakan Yumaklı, 2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bu başarıyla Türkiye, ilk kez 70 milyar dolar sınırını aşarak dünyada tarımsal hasılada ilk 7 ülke arasına girdi.

ÜRETİCİ VE SANAYİCİYE TEŞEKKÜR

Bakan Yumaklı, bu rekorun mimarlarına teşekkür ederek, “Bu başarıda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız” dedi.

Bakan Yumaklı, tarımsal hasıladaki artışın sürdürülebilir politikalar ve sektör paydaşlarının özverili çalışmalarıyla gerçekleştiğini vurgularken, gelecek yıllarda bu başarıyı daha da ileriye taşımak için yeni projeler ve desteklerle sektörü güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.